Prečo sa kňazi radšej modlia, než podnikajú

V zahraničí je cirkevné podnikanie zabehnuté, cirkev vďaka nemu znižuje svoju závislosť od štátu, vytvára spoločenstvo, ktorému o niečo ide a ktoré vie veci posúvať dopredu. Nerobí len údržbára schátraného majetku.

15.01.2020 | Jozef Ryník

Vydavateľstvo, kníhkupectvo, hospice, cestovný ruch, lesné hospodárstvo, developovanie, gastronómia. To sú len niektoré príklady cirkevného podnikania na Slovensku, na ktoré TREND narazil pri zisťovaní, či vie cirkev podnikať. Odpoveď znie, že vie, ale potenciál zďaleka nevyužíva naplno.

Lamentovanie nepomôže

Otvorenejšie zmýšľajúci klerici tvrdia, že cirkev by nemala vyplakávať nad malým príspevkom od štátu na platy kňazov či opravu pamiatok, ale mala by začať podnikať. Štát aj obce by ju v tom mohli podporiť napríklad vyššími daňovými úľavami. Problém je, že väčšine cirkví na Slovensku chýbajú na podnikanie ľudia, know-how a odvaha. Odborníkov na financie či ekonomiku je v nich ako šafranu. Okrem toho sa na ňu aj pre nedostatok kvalitných lídrov lepia pochybní podnikatelia či „vybavovači“, čo jej kazí dobré meno. Zlyhanie v podnikaní sa cirkvi neodpúšťa. Na prsty jej pozerajú odporcovia, ale aj veriaci.

Autor štúdie Cirkvi a peniaze a manažér Kolégia Antona Neuwirtha Michal Čop tvrdí, že cirkev podnikať vie. „Najmä na úrovni diecéz má aj schopných ľudí. Horšie je to v chudobnejších farnostiach či diecézach, ako je napríklad rožňavská,“ vysvetľuje.

