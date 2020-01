Problém nie je Kotleba, ale opozícia

Decembrový prieskum agentúry Focus spustil menšiu paniku. Len pár týždňov pred voľbami sú kotlebovci druhou najsilnejšou stranou s preferenciami 11,8 percenta. Pri bližšom pohľade sa však ukáže, že za ich výsledkom nie je čoraz väčšie očarenie ľudí autoritatívnymi a neofašistickými myšlienkami. Fakt je, že čoraz viac mužov so stredným a s nižším vzdelaním najmä z menších miest a obcí sa už nehanbí priznať, že volí Kotlebu. Je to predsa líder parlamentnej strany, ktorú Najvyšší súd odmietol zrušiť ako fašistickú. O spolupráci s ním rokoval bývalý predseda súdu Štefan Harabin a za hlasy dodané pri schvaľovaní dôchodkového stropu mu verejne poďakoval aj Robert Fico, nehovoriac o tom, ako sa otvorene zastal odsúdeného exposlanca Milana Mazureka. Prvotná stigma spojená s touto voľbou sa skrátka vytráca, ale počet voličov Kotlebu zásadne nestúpa.

15.01.2020, 09:32

Takto pred rokom aj v lete mala ĽSNS okolo dvanásť percent a na jeseň mierne klesla zhruba na desať percent. Sú to hodnoty, ktoré len potvrdzujú, že v každej spoločnosti je asi desatina voličov naklonených hlasovaniu za radikálov. Veľkosť tohto elektorátu kolíše podľa spoločenského a politického vývoja, pričom ho stimuluje najmä verejný diskurz politikov a ich ponuka. Kotlebovci tak zažívajú zlaté časy, keďže vodu na mlyn im nadháňajú aj formálni konkurenti ako Ľuboš Blaha či Š. Harabin, ktorí fúkajú do rovnakej pahreby, ale slaninu si nad ňou opečie hlavne M. Kotleba. On je totiž autentický nositeľ antisystémových myšlienok, ktoré sa mu konkurenti profitujúci zo zabehnutého politického establišmentu snažia len vykrádať. V skutočnosti ĽSNS nijako významne nerastie, ale demokratická opozícia padá. Progresívci a Spolu mali v prieskume Focusu ešte v lete takmer pätnásť percent a druhá priečka patrila im. Na jeseň spadli na menej ako dvanásť percent a dnes klesajú len k desiatim percentám. Zastavil sa aj stúpajúci trend Kiskovej strany Za ľudí a silu naberajúce OĽANO Igora Matoviča to skrátka nevytiahne. V takejto situácii je pre M. Kotlebu jednoduché dostať sa na pozíciu de facto lídra opozície, hoci si s ním nikto z tohto tábora ani ruku nepodá.

Problém má demokratická opozícia. Napriek všetkým snahám stále pôsobí nesúrodo až rozvadene a Smeru sa úspešne darí rozleptávať kompetentnosť jej lídrov. Očarenie z prezidentských volieb a zo spanilej jazdy, ktorú progresívci predvádzali od župných volieb, sa už pominulo a naplno sa prejavila nestálosť voličov novovzniknutých strán. Do volieb ešte zostáva nejaký čas na kampaň a zásadný obrat môže nastať počas televíznych diskusií. Ak sa Michalovi Trubanovi či Andrejovi Kiskovi podarí zaujať rovnako, ako to dokázala Zuzana Čaputová, môžu M. Kotlebu odsunúť mimo prvej trojky. Ani jeden z nich však nie je silným rétorom a nemôže sa spoľahnúť ani na mimoriadne čaro osobnosti. Bodovať môžu iba v prípade, že do debaty presvedčivo vtlačia vlastnú tému – návrat uneseného štátu ľuďom.