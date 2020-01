Tesla valcuje neprajníkov

Tesla, jedna z najrozporuplnejších spoločností na svete, a jej šéf Elon Musk si užívajú historické maximá ceny akcií americkej automobilky. Až pätina špekulatívnych investorov Tesly však plače. Neostáva im nič iné, iba veriť, že čínsky ekonomický pokles zlomí automobilke väz.

15.01.2020, 09:33 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Podnikateľa s excentrickým správaním a myslením E. Muska buď zbožňujú, alebo nenávidia. A nielen jeho, ale aj jeho automobilku. Žiadne akcie na svete nie sú také nenávidené ako tie, ktoré vydala Tesla. Na hĺbku negatívneho vnímania spoločnosti finančnými trhmi poukazuje aj množstvo akcií, ktoré sa predávajú nakrátko [short selling]. A to sa v prípade Tesly deje masívne.

Špekulácie proti Muskovi

Keď finančný špekulant predpokladá, že cena akcií spoločnosti je nerealisticky vysoko, tak si tieto cenné papiere požičia, aby ich následne predal. Vznikne takzvaná krátka pozícia, ktorá zarába vtedy, keď ceny akcií klesajú. Ak však rastú, straty bývajú nelimitované.

A to je aj prípad Tesly. Spoločnosť vstúpila na burzu v roku 2010 pri cene 17 dolárov za účastinu. Odvtedy až do posledného vlaňajšieho kvartálu dosahovala až na jednu výnimku neustále straty. Tie sa kumulovali a korporácia každým dňom „spaľovala peniaze“. Podľa výpočtov Bloombergu išlo každú minútu o 7 340 dolárov. To bol dôvod na vtip, že Tesla nespaľuje benzín, ale hotovosť. Investori ostali k jej obchodnému modelu skeptickí.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť