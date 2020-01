Kočner a jeho susedia. Ako Donovaly prilákali kšefty a domácu „smotánku“

Miesto ako Donovaly by ste inde na Slovensku hľadali len ťažko. Na listoch vlastníctva nehnuteľností v tejto dedinke sa skvejú mená známych politikov, podnikateľov, funkcionárov, lobistov, právnikov či športovcov. Nie je náhoda, že populárne zimné stredisko prilákalo silnú koncentráciu domácej „smotánky“.

27.01.2020, 05:03 | Vladimíra Púpavová | © 2020 News and Media Holding

Útočisko na Donovaloch našiel aj Marian Kočner, ktorý dnes čelí obžalobám zo závažných tresných činov vrátane objednávky vraždy novinára. Príbeh o tom, ako sa kontroverzný podnikateľ dostal k politickým špičkám, je priamo spätý s týmto malým turistickým strediskom na strednom Slovensku. To k sebe lákalo veľké mená ako žiadne iné, hoci pod Tatrami máme podobných stredísk vyše stovky. Obvinený podnikateľ z mafiánskych zoznamov si dokonca vyslúžil neoficiálny titul „pán Donovál“ a peniaze tam zarába doteraz – aj prostredníctvom nastrčených ľudí.

Na Donovaloch sa od roku 1996 pravidelne konali európske aj svetové šampionáty psích záprahov, ktoré stredisko preslávili po celej Európe. Najväčšie zimné podujatie na Slovensku pritiahlo do dedinky zakaždým desaťtisíce ľudí vrátane papalášov.

Pred dvomi dekádami sa jeden večer po pretekoch zišla skupina podnikateľov a politikov na večierku, ktorý zorganizoval M. Kočner. Ten pochádza z neďalekého Ružomberka a v okolí mal viacero priateľov. O rok už usporiadal štvordňovú lyžovačku medzi Vianocami a Silvestrom a z akcie vznikla tradícia. Donovaly sa zapáčili mnohým, postupne si tam viacerí známi ľudia z biznisu kúpili či postavili chatu. Bol medzi nimi aj vtedy ešte neznámy podnikateľ Ladislav Bašternák.

„Ak ste chceli niečo vybaviť – a nemuselo to byť nevyhnutne v štátnej sfére –, stačilo, aby ste zašli na Donovaly. Vždy sa tam potĺkal niekto, kto vedel, koho na to potrebujete. Ak ste chceli kúpiť pozemok v Bratislave a nevedeli ste sa dostať k majiteľovi, na Donovaloch sa našiel niekto, kto vám vybavil všetky papiere. Samozrejme, nebolo to zadarmo, určitým spôsobom ste mu za to boli zaviazaní,“ hovorí pod podmienkou anonymity bratislavský podnikateľ. Jedným z najmocnejších „vybavovačov“ sa postupne stal M. Kočner. Donovaly boli takpovediac jeho vysunutým pracoviskom.

Milióny vytiahnuté z hotelov

M. Kočner v stredisku najskôr vlastnil Šport hotel a menšie apartmány. Neskôr postavil aj luxusnejší štvorhviezdičkový hotel Residence a ďalší apartmán v radovej zástavbe. Ten využíva súkromne, často v ňom trávi čas jeho rodina. Nachádza sa na privátnej ceste, kam majú prístup iba rezidenti.

S oboma hotelmi súviselo Kočnerovho trestné stíhanie za neodvedenie dane a poistného, ktoré bolo dôvodom zaistenia časti jeho majetku. Podľa NAKA si hotely medzi sebou predávali schránkové firmy blízke M. Kočnerovi, ktorý mal na nehnuteľnosti záložné právo. Vďaka transakciám si firmy údajne vypýtali nadmerné odpočty DPH vo výške 8,2 milióna eur.

Šport hotelZdroj: Matej Kalina

V minulosti pritom vyšetrovanie v týchto veciach polícia zastavila. Postaral sa o to vyšetrovateľ Štefan Jombík, ktorý zametal pod koberec aj ďalšie Kočnerove kauzy. Dialo sa to podľa všetkého aj vďaka Kočnerovým kontaktom na politické špičky.

Vo vynachádzavom biznise s hotelmi na Donovaloch chcel M. Kočner pokračovať. Za hotelom Residence plánoval stavať

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť