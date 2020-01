Aký bude život s elektromobilom

Doprava v Európe sa mení. Je to najmä preto, že už v tomto roku vstupujú do platnosti nové normy. Podľa nich v najbližších rokoch budú musieť všetky nové vozidlá produkovať priemerne najviac 95 gramov oxidu uhličitého na kilometer.

A tam sa to neskončí, lebo v roku 2030 to bude môcť byť už len 59 gramov. Dnes ide priemerne zhruba o dvojnásobok. Aj preto, aby automobilky boli schopné dodržiavať tieto priemerné limity, musia do svojich portfólií zaradiť autá bez emisií. A teda na elektrinu.

Aký je však každodenný život s elektromobilom, ako často ho nabíjať, čo sa stane s elektrickou sieťou, keď sa pripojí o päťdesiat rokov niekoľko státisícov áut na nabíjanie? Akú záruku majú elektromobily, kedy sa takéto auto vyplatí a čo s batériami po tom, ako sa skončí ich záruka či životnosť na cestách? TREND sa pozrel na praktické záležitosti vlastníctva a prevádzky elektromobilov.

Milióny neuškodia

Na otázky, čo prinesie budúcnosť, sa už dnes čo najrýchlejšie snažia nájsť odpovede vývojári nielen európskych automobiliek. Špecialista obchodov s batériami v spoločnosti Škoda Auto Jan Železný uvádza, že elektromobilita je udržateľný trend, pokiaľ ide o každodenné využívanie.

