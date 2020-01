Čo zachránilo Trnku pred basou

Keď policajné komando pred pár dňami skoro ráno zadržalo Dobroslava Trnku a vyviedlo ho z jeho domu v putách ako zločinca, veľká časť verejnosti zajasala. Podozrení na adresu bývalého generálneho prokurátora sa za uplynulé roky nahromadilo toľko, že podľa všeobecných očakávaní by sa už pruhovaného pyžama nemal tak skoro zbaviť. O to väčšie bolo neskôr prekvapenie, keď dozorujúci prokurátor neschválil jeho väzbu a dokonca spochybnil dôvody jeho obvinenia.

22.01.2020 | Eva Mihočková

Vysvetlenia sa ponúkajú dve. V prvom scenári sa policajti krátko pred voľbami rýchlo snažili ukázať aktivitu a D. Trnku teatrálne zadržali aj za asistencie televíznych kamier. Kompromitujúcu nahrávku jeho rozhovoru s exministrom Jánom Počiatkom, kde sa zabávajú na korupcii a riešia, ako ututlať kauzu Lemikon, pritom mali na stole už dlhé mesiace. Vždy je však lepšie udrieť neskoro ako nikdy.

Otázne je, či policajti využili čas od získania nahrávky po Trnkovo zadržanie na zabezpečenie ďalších dôkazov na jeho obvinenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Pretože samotná nahrávka, akokoľvek šokujúca, na jeho efektívne stíhanie nestačí. Bývalý generálny prokurátor sa s úsmevom mohol brániť, že s J. Počiatkom len konzultoval právne posúdenie kauzy Lemikon. Svedčí o tom aj stručný komentár prokurátora k odmietnutiu Trnkovho vzatia do väzby. V zásade odkázal, že policajti majú ešte popracovať na zabezpečovaní dôkazov o tom, že bývalý generálny prokurátor skutočne porušil zákon, a potom sa uvidí.

Druhé možné vysvetlenie je oveľa horšie. Naznačovalo by, že hoci je D. Trnka pre svoje prepojenie s Marianom Kočnerom mocensky odpísaný, stále toho vie príliš veľa. Ak by sa mu vo väzbe rozviazal jazyk, mohol by nahádzať blato aj na niektorých vplyvných ľudí vo vedení prokuratúry či z politickej elity. Pobyt za mrežami býva celkom motivujúci na rozviazanie jazyka, o čom svedčí aj príbeh mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka.

