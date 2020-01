Digitálnym gigantom odovzdávame vlastnú slobodu i budúcnosť sami

Kráčate po ulici a zrazu vás mobil upozorní, že v blízkosti je reštaurácia, o ktorej ste ani netušili. Alebo otvoríte Facebook a skôr ako začnete skrolovať, na vás vyskočí reklama na nové auto, ktoré si plánujete kúpiť. A to ste si na žiadnu stránku s autami predtým ani len neklikli. Náhoda? V žiadnom prípade.

22.01.2020, 10:02 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Tieto praktiky dnes prekvapia málokoho. O tom, ako sa z technologických spoločností, ako je Google či Facebook, stáva Veľký brat 21. storočia, sa toho popísalo veľa. Americká profesorka Shoshana Zuboffová z Harvard Business School, ktorá vyštudovala sociálnu psychológiu, napísala zatiaľ najpodrobnejší príbeh, ako nás veľkí hráči na poli digitálnych technológií vedú za ručičku ako malé deti smerom do priepasti. Keď do nej spadneme, stane sa z nás iba surovina, na ktorej sa dá zarobiť a za ktorú budú rozhodovať iní.

Možno v tej priepasti už sme. Tieto slová sa môžu zdať veľmi tvrdé, no autorka knihy The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power by si za nimi určite stála. Sama zaviedla pojem surveillance capitalism, ktorý sa do slovenčiny ťažko prekladá. Znamená niečo ako sledovací alebo dohliadačský kapitalizmus. V tomto systéme už nedominuje toľko štát a jeho mocenský monopol, ale súkromné firmy z pozláteného Silicon Valley.

Strávila tým tri desiatky rokov výskumu, štúdia výstupov a správania popredných predstaviteľov Googlu, Facebooku a spol. Absolvovala 52 rozhovorov s dátovými vedcami z 19 spoločností, ktorí majú dohromady 586 rokov skúseností z Kremíkového údolia.

