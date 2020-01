Najlepšie stredné školy na Slovensku alebo Ako čítať rebríčky

Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy uverejnil koncom minulého roka aktualizovaný rebríček základných a stredných škôl na Slovensku. Ktokoľvek si môže pozrieť, ktoré sú na špičke a ako sa darí jeho škole. Prvú priečku medzi gymnáziami obsadilo Gymnázium J. Hronca v Bratislave, najúspešnejšia stredná odborná škola je Obchodná akadémia v Trnave.

22.01.2020, 10:02 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Znamená to, že sú tieto vzdelávacie zariadenia a ich učitelia naozaj najlepší na Slovensku? Nemusí to tak byť. Znamená to, že tieto školy navštevujú študenti, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v súťažiach, celonárodných maturitných testoch z matematiky, zo slovenčiny a z cudzieho jazyka a najmä sa najlepšie uplatňujú na trhu práce.

Mieru nezamestnanosti absolventov dávajú odborníci do pomeru s priemernou mierou nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Testy, ktoré ministerstvo školstva zaviedlo v roku 2004, obsahujú rovnaké úlohy a príklady pre všetkých a umožňujú objektívne porovnanie ich znalostí.

Čo hovoria testy

Nehovoria to, či sú dobré výsledky zásluhou učiteľov alebo je to dôsledok nadania žiakov školy. Pohľad na rebríčky totiž prezradí, že na prvých miestach sa dlhodobo umiestňujú výberové školy s náročnými prijímacími skúškami, aké zvládnu len nadpriemerne nadaní študenti. Je to jednoduchá rovnica. Ide zväčša o školy s dlhodobou históriou a dobrou reputáciou, ktoré preto prirodzene priťahujú viac uchádzačov. Ak má škola veľa uchádzačov, môže si vyberať a prijme najšikovnejších. Ak má viac nadaných žiakov, bude mať pravdepodobne aj lepšie výsledky v celonárodných testoch ako školy, kde je takých žiakov menej. Vysoké umiestnenie v rebríčku následne priláka najšikovnejších uchádzačov a ich rodičov, čím sa kruh uzavrie.

