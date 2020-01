Nápad s čistením registra je ohrozený. Nemusí fungovať

Dať alebo nedať firmu do likvidácie? To trápi mnohých podnikateľov, ktorí stoja pred touto dilemou. Mnohí to určite budú riešiť najbližších desať mesiacov, až do platnosti novely Obchodného zákonníka. Všetko sa im totiž ešte viac skomplikuje.

22.01.2020, 10:02 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Pri ukončení podnikania nikoho neminie množstvo byrokracie, zdĺhavé konanie, kopa nervov i peňazí. Od októbra tohto roka treba rátať aj s poplatkom 1 500 eur navyše na úhradu odmeny a výdavkov pre likvidátora. Pre tých, ktorí sa chcú svojho podnikania dobrovoľne vzdať a venovať sa niečomu inému, je to dosť byrokratický proces. Ide to však aj inak. Čo keby to za nich urobil bezplatne štát. „Čistenie“ je riadna veda Rezort spravodlivosti prišiel v tomto roku s novinkou – vyčistiť obchodný register, v ktorom je viac ako 300-tisíc firiem, od tých „mŕtvych“. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Drobovej sa v ňom nachádza odhadom viac ako 100-tisíc subjektov, ktoré by mohli patriť do tejto kategórie. Rezort má pritom jasnú predstavu o tom, ako by malo „čistenie“ od októbra tohto roka po novele Obchodného zákonníka prebiehať. „Vytvoríme zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra. Zverejníme ho počas šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku,“ prezrádza pre TREND Alexandra Szakálová z tlačového odboru rezortu spravodlivosti. Ak sa chcú podnikatelia vyhnúť nechcenému výmazu, prípadne sa v ňom ocitnú omylom, mali by vestník pozorne sledovať. Sú však aj takí, ktorých plošný výmaz štátu zrejme poteší a uľahčí im mnohé starosti s likvidáciou firmy, ktoré by znášali na vlastné náklady. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.