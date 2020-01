Nízke úroky tlačia do fondov rizikovejšie dlhopisy

Zarobiť na dlhopisoch je čoraz väčší problém. Tie najbezpečnejšie v súčasnosti nesú záporný výnos. Investori, ktorí chcú aspoň trochu zhodnotiť peniaze, sú nútení kupovať rizikovejšie dlhopisy, na ktorých sa ešte zarobiť dá.

22.01.2020

„Situácia je taká, že štátne dlhopisy krajín eurozóny až po 10-ročnú splatnosť nesú negatívny výnos, napríklad nemecké –0,45 percenta, slovenské –0,2 percenta. Výnimkou sú periférne krajiny ako Taliansko, Španielsko a Portugalsko, ktorých kladný výnos je daný ich vyšším rizikom,“ vysvetľuje Karin Uličná, riaditeľka investičného úseku Asset Management Slovenskej sporiteľne. Emitenti dlhopisov totiž ťažia z toho, že klesli úrokové sadzby a zúžili sa kreditné prirážky. Investori, ktorí chcú čo najbezpečnejšiu investíciu, sú ochotní zaplatiť za to, že štátu či firme, ktorá vydá dlhopis, môžu požičať peniaze.

Snaha vyhnúť sa strate

Spoločnosti, ktoré spravujú investície či dôchodkové úspory, sú dnes nútené hľadať riešenia, aby sa peniaze ich klientov neznehodnocovali. Ak by správcovia investovali len do bezpečných dlhopisov, ich klienti by sa čoskoro dostali do straty. V snahe zabezpečiť im kladný výnos musia preto siahať aj na rizikovejšie dlhopisy. Pri nich emitenti ponúkajú vyšší výnos ako výmenu za to, že investor je ochotný akceptovať vyššie riziko. V praxi totiž platí, že čím vyšší výnos niekto ponúka, tým je investícia rizikovejšia.

„Rizikovosť investícií sa pri migrácii do nižších ratingov prirodzene zvyšuje. Dôležité však je, na akej úrovni sa portfólio vystavuje riziku, ktoré môže ohroziť pôvodnú investíciu alebo iba nadobudnutý výnos,“ vysvetľuje pre TREND portfóliový manažér IAD Investments Roman Vitásek.

