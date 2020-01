Osem vecí, ktoré ukázali prvé dni procesu

Najsledovanejší súdny proces za posledné roky má zatiaľ rýchly spád. Predsedníčka senátu Ružena Sabová pojednávanie vedie prísne a rázne, čas vyhradený na konanie využíva až do posledného možného okamihu. Zatiaľ sa môže zdať, že svedkovia mafiána Mariana Kočnera potápajú. Netreba však zabúdať na to, že proces je ešte len na začiatku.

22.01.2020, 10:02 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

Počas prvých dní vypovedali obžalovaní, rodiny zavraždených a najdôležitejší svedkovia. Nasledovať budú ďalšie svedecké výpovede a iné dôkazy, ktoré môžu smerovanie procesu zmeniť. TREND sumarizuje najdôležitejšie udalosti, ktoré sa počas prvých dní odohrali.

1. „Nejaký Rus“

Do vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je podľa prokuratúry zapojených päť ľudí. Sprostredkovateľ Zoltán Andruskó s vyšetrovateľmi od začiatku spolupracoval, vylúčili ho na samostatné konanie a dnes si odpykáva pätnásťročný trest. Údajný objednávateľ Marian Kočner, sprostredkovateľka Alena Zsuzsová a jeden z vykonávateľov Tomáš Szabó vinu v prípade vraždy popierajú. Druhý vykonávateľ Miroslav Marček sa hneď na začiatku riadneho procesu priznal. Tento krok sa dal očakávať, keďže s políciou začal spolupracovať už počas vyšetrovania. Pôvodná verzia udalostí hovorila, že strelcom bol Tomáš Szabó. M. Marček však vyhlásil, že Jána a Martinu zastrelil on, a pred súdom podrobne opísal, ako k tomu došlo.

Výpoveď M. Marčeka sa na prvý pohľad nezdá pre M. Kočnera veľmi nebezpečná. O objednávateľovi vraždy nepovedal nič. Meno M. Kočnera z jeho úst po celý čas nezaznelo. Uviedol však jeden drobný, no dôležitý detail, ktorý spája jeho výpoveď s výpoveďou Z. Andruskóa aj Petra Tótha, bývalého siskára, novinára a kamaráta M. Kočnera. Vraždu si podľa neho objednal „nejaký Rus“. O ruskom podnikateľovi ako o objednávateľovi hovoril vo výpovedi aj Z. Andruskó, ktorý povedal, že takúto inštrukciu dostal od A. Zsuzsovej. „Nejakého Rusa“ za možného objednávateľa krátko po vražde podľa P. Tótha označil aj M. Kočner. Na prvý pohľad nepodstatný detail, no je to jedna z vecí, ktorá je priamou linkou medzi vrahom a údajným objednávateľom.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť