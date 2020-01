Tesla mení tvár európskeho automobilového priemyslu

Automobilový priemysel zažíva omnoho hlbšiu transformáciu, než sa ešte pred rokom zdalo. Brusel a krajiny významných producentov si začínajú uvedomovať svoju krehkú pozíciu v rýchlo sa meniacom svete. Slovensko sa nachádza v nezávideniahodnej situácii.

Nemecký automobilový priemysel zažil v posledných mesiacoch šok. Nešlo pritom o pokračujúci dramatický pokles výroby áut, ktorá dosiahla najnižšie hodnoty takmer za štvrťstoročie. S jej poklesom sa dalo pri spomalení svetovej ekonomiky rátať. Väčším šokom sa stalo ohlásenie Elona Muska, že pri Berlíne postaví gigatováreň. Jednu z najväčších stavieb na svete, ktorá bude realizovať kompletný výrobný proces automobilu pomocou zelenej energie. Plány Tesly sú budíčkom pre celý európsky automobilový priemysel.

Tesla valcuje

Ešte minulé leto, keď sa Tesla dostala pod tlak investorov a regulátora, bola budúcnosť americkej automobilky v ohrození. No o pol roka neskôr cena jej akcií vzrástla trojnásobne, ukazujúc, že svet ju začal vnímať ako jedného z najvážnejších adeptov na elektromobilovú budúcnosť. Koncom minulého roka to pochopila aj bašta európskeho automobilového priemyslu. „Elon Musk ide tam, kde sú jeho najsilnejší protivníci, priamo do srdca spaľovacích motorov,“ tvrdí automobilový analytik Jürgen Pieper z Bankhaus Metzler pre Bloomberg. „Žiadny iný zahraničný výrobca automobilov nespravil takéto rozhodnutie dekády, a to pre vysoké platy, silné odbory a vysoké dane v Nemecku.“ E. Musk sa ničoho neobáva. V Nemecku vidí obrovský potenciál.

V oblasti výroby batérií pre elektrické automobily Európa zaspala

