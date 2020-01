To najzvláštnejšie a najbizarnejšie z CES 2020

Stalo sa už akýmsi folklórom, že na veľtrhu CES (Consumer Electronic Show), ktorý sa koná každý január v Las Vegas, sa okrem zaujímavých noviniek od renomovaných značiek dostanú do svetla reflektorov aj nevšedné vynálezy. Alebo pre niekoho bizarnosti, až takmer zbytočnosti, či priam hlúposti, ktoré majú len veľmi malú šancu na úspech. Minulosť už však ukázala, že niekedy môžu aj takéto technologické novinky prekvapiť. Tento rok nebolo o nevšednosti núdza. V niektorých vidíme potenciál, pri iných si to nevieme predstaviť.

Tak či onak, všetky sa trochu vymykajú štandardnému receptu na úspech vo svete technológií. Minimálne môžu aspoň inšpirovať na to, aby ste pustili fantáziu na prechádzku. Možno zistíte, že čudný nápad nakoniec už zrealizoval nejaký startup z Kalifornie.

Samsung Selfie Type

Kórejská značka prišla na CES ešte s jednou nevšednosťou. Virtuálnu klávesnicu Selfie Type ukázala už skôr, ale až v Las Vegas si mohli prototyp vyskúšať návštevníci. Koncept virtuálnej klávesnice nie je nový. Už pred rokmi existovali zariadenia, ktoré pomocou miniatúrnych projektorov alebo infračervených senzorov premietali klávesy na akúkoľvek plochu a zároveň dokázali detegovať, či sa na konkrétnom mieste nachádza prst. Samsung Selfie Type na to ide trochu inak. Netreba žiadne doplnkové zariadenie alebo špeciálny senzor. Klávesnica funguje na báze algoritmu, ktorému stačia zábery z prednej kamery – z mobilu alebo tabletu. Rozozná pred sebou presnú polohu dlane a prstov. Potom stačí jednoducho mať smartfón na nejakom stojane a odpoveď na mail klepať na stole alebo akejkoľvek ploche. Klávesnica by mala byť po dokončení vývoja dostupná ako aktualizácia pre vlajkové lode Samsungu. Otázne je len to, aká bude jej presnosť a či bude musieť používateľ ovládať strojopis. Ale hlavne či je efektívne písať bez akejkoľvek reakcie.

Zdroj: Samsung