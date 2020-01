Zárobky za hranicami lákajú

22.01.2020, 10:02 | Michal Janko

Za prácou do cudziny dochádza každý dvadsiaty zamestnaný obyvateľ Slovenska

Niekto dochádza do práce do susedného mesta, iný do susedného kraja. Takmer 140-tisíc Slovákov, čiže 5,4 percenta pracujúcich, však cestou do zamestnania prekonáva dokonca hranice štátu. Sú v tom na kontinente rekordmani.

Rovnako ako oni sa správa 1,3 milióna ľudí v Európskej únii. Sila tohto trendu na Slovensku sa premieta dokonca do rebríčka absolútnych čísel.

Po Poliakoch migrujúcich za prácou do Nemecka či Francúzoch a Nemcoch pracujúcich v Luxembursku predstavujú najsilnejší pracovnomigračný prúd v Európe práve obyvatelia Slovenska smerujúci do Rakúska. Tvorí ho 48-tisíc hláv.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť