Andrej Danko si vydupal svoj termín. Predvolebný

29.01.2020, 09:20

SNS počas štyroch rokov vo vládnej koalícii neprejavovala výraznejšiu iniciatívu na akékoľvek zmeny v dôchodkoch. O to viac všetkých prekvapil návrh Andreja Danka, ktorý sa pustil do zmeny výpočtu minimálnych penzií a označil to za svoju prioritu. Samozrejme, niekoľko mesiacov pred voľbami a cez poslanecký návrh bez možnosti odbornej diskusie. A. Danka názory nejakých odborníkov nezaujímajú.