Biznisoví anjeli si chcú tiež zarobiť

Jozef Vodička študoval v Singapure a vo Fínsku, kde sú čisté verejné priestory. Na Slovensku si všímal neporiadok na uliciach aj čierne skládky. Napadlo mu neporiadok vyfotiť, k tomu priložiť GPS súradnicu a poslať ju úradom. Z nápadu vznikla aplikácia, ktorou mohli ľudia z mobilu nahlasovať čierne skládky.

29.01.2020, 09:20 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

O pár rokov založil firmu Venzeo, ktorá sa venuje automatizácii kontroly kvality pomocou fotografií zasielaných aplikáciou z terénu. Myšlienka nadchla biznisového anjela Milana Dubeca, zakladateľa Azetu, ktorý do projektu vložil vstupnú investíciu. Venzeo získalo neskôr v prvom kole financovania 70-tisíc eur od akcelerátora Wayra. Potom sa k projetku pridal fond rizikového kapitálu Symfonie Angel Ventures Fund. Do firmy vložil viac než 200-tisíc eur. Aplikáciu dnes využívajú veľké odpadové podniky v Bratislave. Firma s potenciálom rastu už expandovala aj do Nemecka.

Tlaky na výkon a podiely

Zakladatelia startupov, s ktorými sa reportér TRENDU rozprával, majú väčšinou pozitívne spomienky na svojich biznisových anjelov. Napriek tomu tlaky na rýchly úspech či na výšku podielov priznávajú. Tvrdia, že to nie je nič neobvyklé. „Zažil som to tiež a stretla sa s tým väčšina rovesníkov, ktorí zakladali firmy okolo roku 2010. Investori sú väčšinou skúsení podnikatelia a investujú, aby zarobili. Inak by robili filantropiu,“ prezrádza J. Vodička.

Na začiatku mal M. Dubec vo Venzeu podiel zhruba 40 percent (po príchode nových investorov sa znižoval), ale poskytol im okrem peňazí aj svojho finančného riaditeľa i právne rady. „Kontroloval nás a zároveň nám radil,“ spomína si J. Vodička.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť