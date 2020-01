Budúcnosť sa kupuje dnes

29.01.2020, 09:20 | Radovan Žuffa | © 2020 News and Media Holding

Keď mal Warren Buffett jedenásť rokov, našetril si vyše sto dolárov a so sestrou kúpili prvé cenné papiere – tri akcie spoločnosti Cities Service, firmy obchodujúcej so zemným plynom. V najbližších mesiacoch ich cena klesla takmer o tridsať percent a budúci najbohatší muž sveta len smutne sledoval, ako prichádza o vklad.

Napriek nástojeniu sestry, aby cenné papiere predal, investor vytrval. Cena akcií v nasledujúcom období vzrástla a mladík z Omahy zarobil z prvej investície päť dolárov. W. Buffett neskôr zhrnul, že najlepšie investície majú dva základné princípy, trpezlivosť a moment načasovania.

V svoj moment dnes veria desiatky priemyselných spoločností na Slovensku, pre ktoré boli ostatné dva roky obdobím masívnych investícií. Viac ako päť miliárd eur v investíciách z roku 2018 čaká na to, aby sa pretavili na nastávajúci výnos. Pretože budúce úspechy sa kupujú už dnes. Najmä ak spoločnosti vkladajú peniaze do nových biznisových trendov, s ktorými sa bude čoraz viac počítať.

Aj preto sa vlani investovalo naprieč všetkými odvetviami biznisu na Slovensku. Peniaze najviac tiekli do projektov súvisiacich s modernizáciou, elektromobilitou, väčšími kapacitami a efektivitou, novými produktmi, technológiami a vôbec so snahou byť konkurencieschopnejší. To oddelí budúcich víťazov od porazených, krátkodobé biznisy od vytvárania podnikov s pridanou hodnotou.

