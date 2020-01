Filozofov je priveľa, tvrdia zamestnávatelia. Žiadajú kvóty

Tento obraz pripomína déjà vu. Na konferencii sa k rečníckemu pultu postaví predstaviteľ niektorého zo zamestnávateľských združení a po desiatich minútach neostane na systéme slovenského školstva ani nitka suchá. Absolventi prichádzajú na trh práce nepripravení, ich vedomosti a zručnosti sú čoraz horšie. Mladí ľudia študujú politológiu, archeológiu a filozofiu, ktoré sú im pri hľadaní práce nanič, a vysoké školy si za štátne peniaze robia, čo chcú, a nie to, čo by potrebovala ekonomika. Na záver zaznie výzva pre ministerstvo školstva – ak s tým niečo neurobíte, veľké firmy zo Slovenska odídu, pretože nebudú mať kvalifikovaných pracovníkov.

29.01.2020, 09:20 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Na minulotýždňovej konferencii o transformácii odborného vzdelávania s názvom Aby mal každý absolvent uplatnenie sa situácia zopakovala. „Nechceme sa pliesť do toho, ako školy vzdelávajú žiakov. Ale vieme, čo by mali vedieť, keď skončia, a nie sme spokojní s tým, čo vedia,“ vyhlásil spolumajiteľ Tatravagónky Alexej Beljajev, ktorý stojí na čele Asociácie priemyselných zväzov. „Keby zajtra neotvorila brány polovica vysokých škôl, nič by sa nestalo, pretože by sme to ani nepocítili,“ vyhlásil viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.

Vylobovali len čiastočné zmeny

Zamestnávatelia sa dlhodobo pokúšajú zasiahnuť do systému vzdelávania – doposiaľ sa im podarilo vylobovať len čiastočné zmeny, napríklad účasť na plánovaní výkonov stredných škôl a na tvorbe osnov pre stredné odborné školy. V oblasti vysokého školstva boli ich snahy neúspešné. „Nechali sme školstvo na akademikov a politikov a to nás priviedlo do situácie, ktorú dnes máme. Každý minister mal plán, ako urobiť reformu, ale žiadny ju ani nezačal,“ dodal M. Lelovský. Aj preto podľa neho zväzy pripravili vlastné riešenia. „Súčasný systém nedokáže efektívne reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce a produkovať dosť absolventov v požadovanej štruktúre a s potrebnými zručnosťami,“ zhodli sa zástupcovia viac ako tisícky firiem združených v RÚZ, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácii priemyselných zväzov či v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. V spoločnom stanovisku vyhlásili, že nesúlad medzi výstupmi vzdelávacieho systému a požiadavkami trhu práce sa prejavuje kritickým nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov pre kľúčové odvetvia.

Opierajú sa pritom o výstupy spoločnosti Trexima Bratislava, ktorá získala exkluzívny prístup k dátam rezortu práce. Podľa jej analýzy bude do roku 2024 chýbať na trhu práce 230-tisíc absolventov stredných a vysokých škôl. „Absolventi pokryjú v najlepšom prípade 56 percent z celkového počtu dodatočných pracovných príležitostí,“ tvrdia analytici na stránke Trendyprace.sk. Najväčší nedostatok budú cítiť firmy, ktoré potrebujú absolventov strojárskych odborov stredných škôl. Pokiaľ ide o vysokoškolákov, tí vraj budú chýbať najmä v oblasti informatiky. (grafy 1 a 2)

