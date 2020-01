Hlavnou brzdou rozvoja firmy býva často jej zakladateľ

Anjelskí investori majú pomôcť startupu zohnať ďalšie peniaze, nie mu situáciu skomplikovať. Aj podľa motivácie a formy pomoci sa rozozná skutočný anjel od menej skúseného investora, vysvetľuje Peter Kolesár, výkonný riaditeľ firmy Civitta, ktorá sa zaoberá podporou začínajúcich technologických firiem.

Kto sú anjelskí investori na Slovensku?

Sú to väčšinou ľudia, ktorí sa dokázali odstrihnúť od operatívy vo vlastných firmách, takže majú čas venovať sa aj aktivitám, ktoré podporujú startupovú komunitu a ekosystém.

V akom štádiu startupu vstupuje do hry anjelský investor?

Prvé štádium tvoria priatelia, rodina a zanietení podporovatelia. Medzi rozvojovým kapitálom a týmto prvým štádiom môže nastúpiť anjelský investor, ktorý v našich končinách poskytuje kapitál v desaťtisícoch eur. Niekedy sú dôležitejšie než peniaze poradenské služby anjela. Potom nasleduje ďalšie kolo, na ktorom sa tiež môže zúčastniť anjel, ale vstupujú tam aj firmy s rizikovým kapitálom. Tam už ide o státisícové sumy. Pri firmách založených na výskume a vývoji môžeme hovoriť aj o objeme investície nad milión eur.

Riskuje prvotný investor viac ako fond s rizikovým kapitálom?

Je to rizikovejšie, lebo podporuje firmy v štádiu, keď je na stole niekedy len idea. Rizikový kapitál spravidla investuje do startupov, ktoré majú niečo za sebou.

Predpokladám, že ani anjelský investor nepomáha začínajúcim firmám nezištne.

Nie. Väčšina anjelských investorov získava podiel v podporenej firme. Niekedy majú dohodu, že podiel získajú až vtedy, ak hodnota firmy stúpne nad istú hranicu. Anjelskí sú v tom, že sa im páči nápad, tím a chcú mu dať šancu. Ich praktická pomoc môže prevyšovať tú finančnú. Startupu dodajú svoje skúsenosti v biznise a sieť kontaktov. Stačí, že anjel otvorí začínajúcej firme jedny alebo dvoje dverí a môže sa posunúť úplne inde.

Stačí otvárať len slovenské dvere kontaktov či aj zahraničné?

Určite aj zahraničné. Firma Slido, známa aplikáciou na online zadávanie otázok na konferenciách, začala byť úspešná, až keď sa dostala do Spojeného kráľovstva a do USA. Ideálne by bolo, keby sa u nás podaril aj nejaký veľký predaj firmy alebo vstup na burzu v stámiliónoch eur. Keby sme taký príklad mali, motivovalo by to ďalších začínajúcich podnikateľov, ale aj anjelských investorov. Uverili by, že takýto úspešný príbeh je možný aj na Slovensku.

Nemôže byť silným príbehom Multiplex DX, biotechnologická firma, ktorá sa venuje diagnostickým testom rakoviny?

Môže. Nedávno získala po súkromných investíciách aj slušné financovanie z EIC akcelerátora a má dobre našliapnuté. Motivuje ďalšie firmy, aby sa snažili o grantové peniaze z Európskej komisie. Ak uspejú, majú pečiatku kvality, ktorá im otvorí dvere aj u ďalších súkromných investorov. GA Drilling, ktorý vynašiel technológiu na plazmové vŕtanie, má tiež všetky predpoklady stať sa úspešným príbehom.

Ak sa startup príliš skoro vzdá veľkej časti firmy, zrieka sa možnosti získať ďalšie financie

V Estónsku, kde sídli vaša materská firma, sa niekoľko silných príbehov podarilo vytvoriť.

Majú tam niekoľko globálne úspešných technologických startupov s vysokými valuáciami, napríklad zdieľanú taxislužbu Bolt, softvérové firmy Pipedrive alebo Playtech. Niektorí z ich zakladateľov sa vzdali operatívy vo firmách, venujú sa startupovému ekosystému a pomáhajú začínajúcim podnikateľom.

Na Slovensku to niekto robí?

Pomoci startupov a mentoringu sa venujú ľudia, ktorí už v biznise niečo dokázali. Napríklad Šimon Šicko, Anton Zajac, Michal Meško, Peter Komorník. Pocit, že chcú niečo vrátiť startupovej komunite, z ktorej väčšinou vyšli, je u nich silný.

Akú výšku podielov v podporenej firme zvyčajne požaduje anjelský investor?

Už pätina v začínajúcej fáze podnikania môže byť veľa. Ak je to veľká investícia v státisícoch eur, je to opodstatnené, inak nie. Väčšinou je to však v jednotkách percent. Ak je to viac, potom môže byť pre firmu ťažšie získavať ďalšie peniaze od fondov rizikového kapitálu. Podľa toho sa dá rozoznať skutočný anjel od menej skúseného investora. Sú prípady, keď anjeli chceli v startupe aj 40 či 50 percent. To potom firme spôsobí ťažkosti v ďalšom financovaní a raste.

Máte na mysli, že investor tlačí na rýchle výsledky a potom zasahuje do riadenia?

Aj to sa môže stať, ale skôr som myslel, že ak sa startup vzdá príliš veľkej časti firmy v skorej fáze, zrieka sa možnosti získať ďalšie financie a škálovať. Žiaden rizikový fond nechce vstúpiť do firmy, v ktorej majú zakladatelia zanedbateľný podiel.

Kam okrem startupov dávajú anjelskí investori peniaze?

Startupy sú veľmi rizikové, takže určite majú peniaze aj v bezpečnejších aktívach, ako sú dlhopisy či akcie. Prípadne sú investormi vo viacerých fondoch rizikového kapitálu. V startupoch mávajú najviac desať percent investícií.

Môže pochovať začínajúcu firmu aj rizikový kapitál?

Áno. Startup sa pri každom kole financovania vzdáva časti svojej autonómie. Rizikový fond zase chce mať mechanizmy na to, aby mohol ovplyvňovať chod firmy. Dokonca môže vymeniť riaditeľa či zakladateľa startupu. Niekedy sa stáva, že riaditeľ firmy sa stane v istej fáze jej najväčšou brzdou.

Tlačia na predaj firmy anjeli alebo až rizikové fondy?

Už aj anjeli očakávajú, že sa im investícia mnohonásobne vráti. Jeden úspešný startup z desiatich im môže vrátiť investície do všetkých firiem. Rizikové fondy na tom majú postavený biznis, aby firmu po jej zhodnotení výhodne predali. Vtedy sa môžu ich predstavy rozísť s predstavami zakladateľov. Keď si pustíte do firmy investora, počítajte so všetkým – aj dobrým, aj zlým.

Odkiaľ majú zdroje fondy rizikového kapitálu?

Je to rôzne. V Európe má väčšina fondov popri súkromnom kapitáli aj verejný kapitál z Európskeho investičného fondu či od lokálnych vlád. V USA je väčšina peňazí súkromných, hoci aj štáty a federálna vláda hrajú významnú úlohu v podpore startupov.

Verejné peniaze netečú do startupov priamo od vlád, ale cez rôzne súkromné či štátne rizikové fondy. Prečo?

Na Slovensku bol Neulogy Ventures prvý fond, ktorý získal peniaze z Európskeho investičného fondu v rámci programu Jeremie. Okrem toho mal okolo 40 percent kapitálu od 40 súkromných investorov. Ideálne je, keď verejný kapitál slúži na pritiahnutie súkromného kapitálu. Dnes je u nás rizikových fondov viac. Dôležité je správne nastavenie rozdeľovania peňazí, aby sa zamedzilo pochybným investíciám. V Maďarsku sú napríklad niektoré veľké fondy rizikového kapitálu len v štátnych rukách a v komunite nemajú dobré renomé. Pre startupy sú tieto fondy posledná voľba. Navyše v Maďarsku deformujú trh a hodnotu firiem.