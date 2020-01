Najväčší sprostredkovateľ hypoték dostal nového majiteľa

Sprostredkovatelia v posledných rokoch prechádzali búrlivým obdobím, ktoré však bez ujmy prežili.

29.01.2020, 09:21 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Vláda sa im snažila výrazne siahnuť na provízie pri hypotékach, ktoré inkasujú za svoje služby od finančných inštitúcií, napokon z výsledného návrhu zostalo torzo. Podobne dopadlo obmedzenie provízií pri investičnom životnom poistení. Poslanci schválili návrh, ktorý má provízie obmedziť nepriamo, a preniesť rozhodnutie, ako budú sprostredkovateľom platiť, na poisťovne.

Aj keď tie od januára tohto roku boli donútené výšku vyplácaných provízií znížiť, na väčšinu sprostredkovateľov by to nemalo mať zásadný dosah. Predaj investičného životného poistenia sa v posledných rokoch znižuje a väčšina agentov zarába predovšetkým na mohutnom raste úverového trhu.

Znižovanie úrokov lákalo nielen čoraz viac ľudí, aby si brali nové hypotéky, ale aj tých, ktorí ich už mali, aby si úver refinancovali s nižším úrokom a ušetrili tak na splátkach. To výrazne pomohlo aj finančným agentom, ktorí na raste úverovania dokázali zarobiť tiež. Sprostredkovatelia totiž bankám prinášajú viac ako šesťdesiat percent všetkých úverov.

Nový model agentov

Najviac z tohto rastu dokázala vyťažiť spoločnosť Finportal. Hoci vznikla len v roku 2010, vypracovala sa na tretiu najväčšiu spoločnosť vo svojom odbore. Predseda Predstavenstva Finportalu Rudolf Adam sa netají ambíciou dostať sa do troch rokov na čelo rebríčka finančných sprostredkovateľov. Pomôcť mu s tým má aj spolupráca so skupinou Arca Capital. Tá vlani vo Finportali získala polovičný podiel.

Finportalu sa podarilo uspieť na trhu vďaka svojmu modelu spolupráce. Tradičné spoločnosti, ktoré tu pôsobia, fungujú na princípe viacúrovňového marketingu. To znamená, že provízia, ktorú vyplatí finančná inštitúcia, sa vo firme rozdeľuje na viacerých úrovniach.

Časť si ponechá samotná spoločnosť, časť krajský šéf, z odmeny si ukrojí aj oblastný vedúci či šéf konkrétnej jednotky. K samotnému sprostredkovateľovi, predovšetkým ak je na nižšej úrovni hierarchie, sa môže dostať asi polovica provízie, ktorú banka či poisťovňa vyplatila.

R. Adam sa namiesto toho rozhodol vytvoriť broker pool. Ide o firmu, ktorá poskytuje zázemie sprostredkovateľom, za čo dostane dohodnutú časť provízie. Zvyšok získa sám sprostredkovateľ.

To predstavuje lákadlo pre agentov, ktorí sa dokážu dostať k vyšším províziám. Broker pool uzatvára zmluvy s finančnými spoločnosťami, rieši všetky právne otázky, reguláciu, administratívu, zabezpečuje spracovanie produkcie agentov či zastrešuje komunikáciu s NBS. Sprostredkovatelia sa môžu naplno venovať svojmu biznisu.

Značka je skôr v úzadí

Na rozdiel od klasických sprostredkovateľských spoločností agenti, ktorí sú zapojení do broker poolu, vo väčšine prípadov vystupujú pod svojím vlastným menom alebo pod názvom svojej spoločnosti. Názov Finportal často zostáva v úzadí. R. Adam však tvrdí, že keďže sa stali jedným z najväčších hráčov na trhu, čoraz viac ľudí ich pozná a chcú preto viac prezentovať aj svoju značku.

Vo väčšine prípadov nové sprostredkovateľské spoločnosti vznikajú tak, že skupina ľudí sa rozhodne odísť z veľkej firmy a založí si vlastnú s tým, že to dokážu robiť lepšie či zarobiť viac peňazí. R. Adam pred vstupom do sprostredkovateľského biznisu pôsobil na druhej strane. Takmer dvadsať rokov pracoval v poisťovníctve na oddelení distribúcie a marketingu.

V roku 2004 pri štarte druhého piliera sa rozhodol využiť príležitosť a založil si vlastnú firmu QS Network, ktorá sa venovala predaju dôchodkového sporenia a následne zdravotného poistenia. Táto firma fungovala na princípe viacúrovňového marketingu.

Neskôr si však uvedomil, že ak chce rásť, musí nájsť iný spôsob fungovania. „Videl som, že klasické multilevelové firmy nemajú svetlú budúcnosť. Nasvedčoval tomu vývoj na Západe, kde sa finanční sprostredkovatelia osamostatňovali alebo vznikali skupinky s 15 až 30 ľuďmi. Títo ľudia získali skúsenosti a už nemali záujem pôsobiť v štrukturálnych firmách a prispôsobovať sa požiadavkám vedenia,“ vysvetľuje R. Adam, ktorý v roku 2010 založil Finportal.

Kríza ako príležitosť

Napriek tomu, že kríza spred desiatich rokov otriasla viacerými sprostredkovateľskými sieťami, R. Adam tvrdí, že vznikli v správnom čase. Vďaka tomu, že viaceré firmy mali problémy, bolo na trhu veľa voľných profesionálov, ktorých mohli zlákať do novovznikajúcej spoločnosti. Vďaka tomu, že prišli v čase, keď sa končila kríza, mohli sa zviezť na vlne rastu, ktorý nasledoval a stále sa ešte neskončil.

Od vzniku sa spoločnosti každoročne darilo zvyšovať tržby. Od roku 2015 vykazuje pravidelne zisk. Napriek tomu, že po Finportali vznikli na Slovensku ďalšie broker pooly, žiaden zatiaľ nedokázal zopakovať jeho úspech. R. Adam to pripisuje masívnym investíciám do online technológií. „My sme najväčší fintech startup na Slovensku,“ tvrdí. Presnú výšku investície uviesť nechce. Podľa neho išlo o milióny eur. Na investície si nepožičiavali, ale investovali z toho, čo predtým zarobili.

Zdroj: Maňo Štrauch

Vďaka tomu majú k dispozícii komplexné online prostredie. Cez počítač vytvoria nielen porovnanie produktov, ale aj uzatvárajú väčšinu zmlúv. Firma pracuje na tom, aby takto mohli uzatvárať všetky zmluvy.

Pôvodne začali fungovať na vlastnom softvéri, ktorý vyvíjali od roku 2004. V roku 2015 začali masívne investovať do nových technológií, aby dokázali prejsť k bezpapierovému a bezpodpisovému uzatváraniu zmlúv. Pre sprostredkovateľov je jednoduchšie porovnať všetky produkty na trhu bez toho, aby museli vypisovať údaje svojho klienta samostatne do systému každej banky či poisťovne.

Čo príde po hypotékach

Sprostredkovatelia sa chystajú aj na ďalšiu veľkú zmenu. Čoraz prísnejšie podmienky pri poskytovaní úverov povedú k tomu, že hypotéku bude môcť dostať menej ľudí ako v minulosti.

Pre väčšinu finančných agentov pritom provízie zo sprostredkovaných hypoték predstavujú hlavnú časť príjmu. Zasiahne to aj Finportal, ktorý má na trhu sprostredkovania hypoték najväčší podiel zo všetkých spoločností.

R. Adam však tvrdí, že obmedzenia, ktoré pripravuje NBS, zatiaľ vždy spôsobili nárast počtu poskytnutých úverov na bývanie. „V produkcii hypoték nebol doteraz lepší rok ako ten minulý. Národná banka svojím prístupom a opatreniami v podstate dosiahla opak, lebo len čo zaviedla nejaké opatrenie, klienti si brali pred jeho začiatkom hypotéky v oveľa väčšej miere. A ona túto kampaň robila v posledných troch rokoch takmer každých šesť mesiacov.“

Finportal si od spojenia s Arcou sľubuje aj prístup na český trh

Rovnako to bolo naposledy, keď NBS sprísnila podmienky poskytovania úverov s účinnosťou od januára tohto roku. Napriek tomu, že nové opatrenia oznámila na poslednú chvíľu a nie dlhší čas vopred, tak ako to bolo v minulosti, žiadatelia o úver sa poponáhľali a snažili sa využiť poslednú šancu získať úver na základe pôvodných miernejších podmienok. „Nikdy neboli lepšie mesiace ako november a december minulého roku,“ hovorí R. Adam.

Do budúcna však očakáva, že by sa mal objem hypoték znížiť. No predpokladá, že v Bratislavskom kraji, kde sa poskytuje najviac úverov na bývanie, by mal záujem ešte ďalšie dva roky pretrvávať. Napriek tomu sa sprostredkovatelia už chystajú na to, že budú musieť ponúkať v oveľa väčšej miere aj iné produkty. „Budúcnosť vidíme v produktoch, ako je klasické poistenie a hlavne investície,“ vysvetľuje R. Adam.

Finportal, a. s., Bratislava

(tis. eur)



Pozn.: Spoločnosť vznikla 29. apríla 2010

PRAMEŇ: TREND Analyses

Predať investíciu je náročnejšie

Tieto finančné produkty kladú na agentov väčšie nároky, než keď predávajú hypotéky. V prípade úverov na bývanie sa väčšinou zákazníci sami sprostredkovateľovi prihlásia s tým, že chcú hypotéku.

Pri investičných produktoch či životnom poistení je často na sprostredkovateľovi, aby klientov presvedčil o tom, že by si mali tieto produkty zaobstarať. Takisto porovnať ponuku hypoték je jednoduchšie, než poradiť, ktoré životné poistenie či investičný produkt je pre daného klienta vhodný.

Podľa R. Adama však zvyšovaniu záujmu o investovanie v súčasnosti pomáhajú nízke úroky v bankách. Klienta je jednoduchšie presvedčiť, že by mal peniaze vložiť do fondu, keď vidí, že banky mu peniaze vôbec nezhodnocujú.

V ďalšom raste by mala Finportalu pomôcť aj spolupráca so spoločnosťou Arca Capital. Tá v ňom získala polovičný podiel. Pred Vianocami minulého roku obchod schválil Protimonopolný úrad SR a začiatkom tohto roku sa transakcia dokončila. Doterajšiemu jedinému majiteľov R. Adamovi zostal 50-percentý podiel a vo firme si zachoval manažérsku kontrolu.

Šéf Finportalu tvrdí, že nejde o finančného partnera, ale o strategického, ktorého hľadali už dlhšie. Záujem o spoločnosť mali viaceré banky a jedna poisťovňa. Finportal sa však nechcel spájať s konkrétnou finančnou inštitúciou, pretože v očiach ostatných bánk a poisťovní by sa automaticky stal nedôveryhodnejším. Veľmi sľubne vyzeralo pred dvomi rokmi rokovanie s veľkou českou realitnou agentúrou. To však podľa R. Adama stroskotalo na vzájomnej nepripravenosti oboch firiem.

Rudolf Adam pôsobil pred založením Finportalu takmer dvadsať rokov v poisťovníctve na oddelení distribúcie a marketingu.Zdroj: Maňo Štrauch

Mieria do Česka

Arca sa Finportalu ozvala začiatkom minulého roku. R. Adam si ju vybral predovšetkým pre benefity, ktoré firme prináša. Ide najmä o prístup k veľkým zamestnávateľom, ktorým Arca poskytuje služby. Chcú profitovať aj z viacerých IT platforiem, ktoré strategický partner vyvíja. Už dnes pripravujú aplikáciu, vďaka ktorej budú môcť klienti obsluhovať svoj účet v bankách. Zatiaľ túto možnosť na Slovensku ponúka len ČSOB, no v budúcnosti pribudnú všetky banky.

Do budúcna chcú vytvoriť aj systém, ktorý bude monitorovať platby klienta na finančné služby či energie a zároveň ich bude optimalizovať. Už dnes sú podľa R. Adama v zahraničí také služby dostupné. Ak napríklad firma zistí, že klient platí za rizikové životné poistenie napríklad sto eur, no zároveň vie, že rovnako kvalitnú službu môže mať za menej peňazí, tak mu ju ponúkne.

Úspech pripisuje Finportal miliónovým investíciám do online technológií

Arca pracuje na portáli, ktorý konsoliduje platby. Klient, ktorý má viacero účtov, zadá na jednom mieste všetky príkazy a systém ich automaticky rozdelí medzi jednotlivé banky.

Finportal si od spojenia s Arcou sľubuje aj prístup na český trh, kde bude pôsobiť pod značkou Open finance. Český trh je podľa R. Adama výrazne rozdrobenejší ako slovenský a funguje tam aj viac broker poolov. Je preto ťažšie uspieť než na Slovensku, kde Finportal prišiel ako prvý broker pool.

Arce by zase spojenie s Finportalom mohlo otvoriť dvere na retailový trh. Vzájomnú synergiu môžu využiť aj pri developerských projektoch, ktoré Arca uskutočňuje. Záujemcovia o byt, ktorý postaví Arca, budú môcť využiť služby Finportalu pri jeho financovaní.

Najväčším rizikom pre každú sprostredkovateľskú spoločnosť je možnosť, že z nej odíde veľká časť sprostredkovateľov. Keďže tento biznis je založený na osobnej skúsenosti, ak sprostredkovateľ zmení firmu, pre ktorú pracuje, väčšinou si zoberie všetkých svojich klientov.

Vo veľkých spoločnostiach sa to pravidelne deje. Často odchádzajú celé štruktúry, keďže jednotliví ľudia v nich sú úzko previazaní, a tak keď sa niektorých zo šéfov rozhodne odísť ku konkurencii alebo založiť vlastnú firmu, často ho jeho podriadení nasledujú.

R. Adam sa neobáva toho, že by prišiel niekto iný a ponúkol sprostredkovateľom lepšie podmienky. „Takáto možnosť tu je, ale otázka je, čo sú výhodnejšie podmienky. Či chcem dostať vyššie provízie, čo pri našich objemoch, ktoré Finportal dosahuje, je už ťažké. Na druhej strane poskytujeme sprostredkovateľom také služby, aby nechceli od nás odchádzať,“ uzatvára.