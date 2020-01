Privoňajte k citrónu

Viac než 23-tisíc ráz za deň šesť miliónov čuchových buniek v ľudskom nose rozlíši vyše 10-tisíc rôznych vôní. S každým nádychom putujú molekuly vône nosom do dvoch čuchových buliev pri koreni nosa.

29.01.2020 | Katarína Dobrovodská

Odtiaľ sa nervové signály vysielajú do čuchového centra v mozgu. Tento orgán je súčasťou systému, ktorý riadi ľudské emócie, kreativitu, spomienky, sexuálne pudy a schopnosť učiť sa. Kým nad tým, čo vidíme alebo počujeme, musíme rozmýšľať, reakcia na pach je takmer okamžitá. Podľa odborníkov je nos predĺženou súčasťou mozgu a človek vníma vône viac mozgom než nosom.

Teória kľúča a dierky

Klasická teória rozlišovania vôní a pachov vychádza z predstavy kľúča a dierky. Podľa nej má každá vôňa svoj molekulárny tvar, ktorý je akoby kľúčom. Pasuje len do určitej dierky, rovnako ako je to s bežnými kľúčmi na otvorenie dverí. Pomyselný molekulárny kľúč prechádza nosom, až kým nenatrafí na svoju prijímaciu bunku. Keď je kľúč v dierke, vyšle do mozgu správu na rozlíšenie vône.

Ďalšou teóriou je teória molekulárnych vibrácií. Prišli s ňou britskí vedci, ktorí tvrdia, že molekuly nehľadajú adekvátnu dierku v zámke, ale naštartujú vibráciu nosových receptorov. Pri overovaní tejto teórie výskumníci zistili, že rovnaké vône vibrujú na rovnakej frekvencii. Ani túto hypotézu však dodnes nikto nedokázal.

