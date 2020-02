Šéf firmy Civitta: Potrebujeme viac úspešných príbehov ako Slido

Anjelskí investori majú pomôcť startupu zohnať ďalšie peniaze, nie mu situáciu skomplikovať. Aj podľa motivácie a formy pomoci sa rozozná skutočný anjel od menej skúseného investora, vysvetľuje Peter Kolesár, výkonný riaditeľ firmy Civitta, ktorá sa zaoberá podporou začínajúcich technologických firiem.

Kto sú anjelskí investori na Slovensku?

Sú to väčšinou ľudia, ktorí sa dokázali odstrihnúť od operatívy vo vlastných firmách, takže majú čas venovať sa aj aktivitám, ktoré podporujú startupovú komunitu a ekosystém.

V akom štádiu startupu vstupuje do hry anjelský investor?

Prvé štádium tvoria priatelia, rodina a zanietení podporovatelia. Medzi rozvojovým kapitálom a týmto prvým štádiom môže nastúpiť anjelský investor, ktorý v našich končinách poskytuje kapitál v desaťtisícoch eur. Niekedy sú dôležitejšie než peniaze poradenské služby anjela. Potom nasleduje ďalšie kolo, na ktorom sa tiež môže zúčastniť anjel, ale vstupujú tam aj firmy s rizikovým kapitálom. Tam už ide o státisícové sumy. Pri firmách založených na výskume a vývoji môžeme hovoriť aj o objeme investície nad milión eur.

Riskuje prvotný investor viac ako fond s rizikovým kapitálom?

Je to rizikovejšie, lebo podporuje firmy v štádiu, keď je na stole niekedy len idea. Rizikový kapitál spravidla investuje do startupov, ktoré majú niečo za sebou.

Predpokladám, že ani anjelský investor nepomáha začínajúcim firmám nezištne.

Nie. Väčšina anjelských investorov získava podiel v podporenej firme. Niekedy majú dohodu, že podiel získajú až vtedy, ak hodnota firmy stúpne nad istú hranicu. Anjelskí sú v tom, že sa im páči nápad, tím a chcú mu dať šancu. Ich praktická pomoc môže prevyšovať tú finančnú. Startupu dodajú svoje skúsenosti v biznise a sieť kontaktov. Stačí, že anjel otvorí začínajúcej firme jedny alebo dvoje dverí a môže sa posunúť úplne inde.

Stačí otvárať len slovenské dvere kontaktov či aj zahraničné?

Určite aj zahraničné. Firma Slido, známa aplikáciou na online zadávanie otázok na konferenciách, začala byť úspešná, až keď sa dostala do Spojeného kráľovstva a do USA. Ideálne by bolo, keby sa u nás podaril aj nejaký veľký predaj firmy alebo vstup na burzu v stámiliónoch eur. Keby sme taký príklad mali, motivovalo by to ďalších začínajúcich podnikateľov, ale aj anjelských investorov. Uverili by, že takýto úspešný príbeh je možný aj na Slovensku.

Nemôže byť silným príbehom Multiplex DX, biotechnologická firma, ktorá sa venuje diagnostickým testom rakoviny?

