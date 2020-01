Smer priniesol plody kubánskej revolúcie na Slovensko

Kuba už nikomu nesmrdí, vyhlasoval pred dvomi rokmi Robert Fico, keď so svojím verným ideovým druhom Ľubošom Blahom vycestovali na ostrov slobody. Vraj chceli súdruhov varovať, aby svoje hlboké ekonomické problémy neriešili západniarskym spôsobom a rozhodne sa vyhli privatizácii a liberalizácii. Na Kube ich slová určite padli na úrodnú pôdu a obaja smeráci sa museli cítiť ako vo svojom vysnívanom svete – nikoho neobťažujú dotieravé liberálne médiá a drzá opozícia čuší v undergrounde alebo v base. Vláda v Havane má kontrolu nad všetkým a korupcia je bežná súčasť biznisu. Američania sú diabli a ruské hodinky idú aj tak najrýchlejšie!

29.01.2020, 09:20 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

V inom časopriestore by sa šéf Smeru so svojím verným súdruhom Blahom nepochybne pokúsili aj Slovensko premeniť na takýto ostrov slobody. Ale čo čert nechcel, pravidlá Európskej únie to neumožňujú a bez eurofondov by bol svet predsa len trochu smutnejší. Uplynulých dvanásť rokov vlády však Smer robil, čo sa len dalo, aby kúsok kubánskej reality priniesol aj na Slovensko, a minimálne v jednej oblasti sa mu to aj oficiálne podarilo.

Vo svetovom rebríčku vnímania korupcie Transparency International získalo Slovensko prakticky rovnaké hodnotenie ako Kuba. V rámci Európskej únie je na tom horšie len Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Najhoršie však je, že trend je negatívny, čo dokazuje, že situácia na Slovensku sa za posledné roky zhoršuje. Oproti minulému roku krajina klesla o dve priečky.

Keby išlo o všeobecný prieskum verejnej mienky, dalo by sa nájsť utešujúce vysvetlenie v tom, že špina vyvalená z Kočnerovho archívu v minulom roku negatívne ovplyvnila názor verejnosti. Aj teplota vzduchu sa vždy udáva ako reálna a ako pocitová, ktorá býva často vyššia. Lenže v tomto prípade rebríček vznikol na základe hodnotenia podnikateľov a expertov, ktorí vychádzali zo svojich konkrétnych skúseností z praxe. Viac ako polovica z nich sa sťažuje na korupciu vo verejných zákazkách, pre ktorú ich spoločnosť nemohla v tendri uspieť. Podľa prieskumu Eurobarometra je to najslabší výsledok v celej EÚ a predovšetkým tendencia je opäť negatívna. Bez akýchkoľvek pochybností je to výsledok vlád Smeru, pretože ide o hodnotenie verejnej sféry a jej činiteľov, ktorých viac ako dekádu nominuje do funkcií práve táto strana a jej menší koaliční partneri.

Naopak, bežní ľudia sú čoraz čestnejší. Kedysi také bežné podstrkovanie obálok pre doktora či úradníka je na ústupe. Dnes sa k tomu uchýli už len desatina populácie, čo je o tretinu menej ako pred piatimi rokmi (uvádza prieskum Focusu). Slovensko tak prepisuje staré porekadlo, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Z dostupných dát sa ukazuje, že táto vláda si už dávno nezaslúži svoj národ.