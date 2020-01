Verejné financie sa stali nástrojom politického marketingu

Politické strany môžu mať rozsiahle vízie o tom, čo chcú pre Slovensko spraviť, no v realite o väčšine z nich rozhodnú peniaze. Pretože sú to peniaze, ktoré najprv musí ekonomika v podobe hospodárskeho rastu vytvoriť, a štát ich môže až následne rozdeliť alebo investovať. Verejné financie tvoria rámec, v ktorom sa realizuje väčšina politických plánov.

Úlohou štátu nie je iba rozdeľovať, dôležitý je aj účinok jeho politiky na ekonomický rast – môže ho podporiť alebo zadusiť. Dobre nastavené verejné financie sú v rovnováhe medzi okamžitou spotrebou a budúcou spotrebou spoločnosti. Je to koláč, ktorý sa najprv musí upiecť, až potom sa môže zjesť. A v tomto koncepte Slovensko značne pokrivkáva.

Nereálne sľuby aj očakávania

Bez veľkého zveličovania možno povedať, že slovenské verejné financie neboli v tomto storočí v takom žalostnom stave, ako sú v súčasnosti. Krajina má síce najnižší rozpočtový deficit v histórii a vládny dlh klesá už piaty rok po sebe, no budúcnosť domácej ekonomiky nevyzerala nikdy tak hrozivo ako práve teraz.

Filmový dokument Zuzany Piussi hovorí, že máme unesený štát. Aj keď film poukazuje najmä na rozšírenú korupciu a klientelizmus, vo finančnej oblasti to nevyzerá ináč. Vláda svojimi opatreniami, najmä v roku 2019, ukradla Slovensku budúcnosť. Občanom sľúbila veci, ktoré krajinu buď výrazne zadlžia, alebo spôsobia, že jej hospodárstvo bude oveľa menej efektívne. Buď budú musieť dlhy prudko narásť – z čoho sa budú platiť vysoké úroky, ktoré zaťažia obyvateľstvo –, alebo bude musieť oveľa viac výdavkov smerovať do sociálnej sféry, čo zníži kapacitu investícií do budúcnosti krajiny.

