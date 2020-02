Dvojitá rana pre slovenské zdravotníctvo

V roku 1989 nešlo iba o pád socializmu. V rovnakom období dosahovala realitná bublina v Japonsku fenomenálny vrchol.

Jedným z fascinujúcich a pravdepodobne aj reálnych tvrdení toho obdobia bolo, že pozemok pod kráľovským palácom v Tokiu s rozlohou 3,4 štvorcového kilometra mal väčšiu hodnotu ako celá Kalifornia. Japonsko sa stalo symbolom ázijského tigra, ktorého ekonomický model bol vzorom pre celý svet. Táto ilúzia sa začala už v deväťdesiatych rokoch rozplývať a po tridsiatich rokoch je zrejmé, že bola výsostne naivná. Bol to vysoký dlh a najmä demografia, čo zobralo Japonsku budúcnosť.

Slovensko sa nenachádza v takej realitnej bubline ako Japonsko v časoch najväčšej slávy. No demografia je problém, ktorý ho bude kváriť rovnako silno ako bývalého ázijského tigra. Kým demografia už pripravila Japonsko o svetlú budúcnosť, na Slovensku sa to ešte len stane. Od roku 2010, keď ázijská krajina zažila populačný vrchol, už počet jej obyvateľov klesol o jeden a pol milióna. Slovensko zažíva populačný vrchol práve teraz. Pokles obyvateľstva a jeho starnutie si síce vyberie daň na nižšom ekonomickom raste, no gro problémov sa prejaví na dôchodkovom a zdravotnom systéme. Ten zdravotný čaká dvojitá rana.

Rast výdavkov

Vek je dôležitý faktor, ktorý rozhoduje o tom, koľko stojí priemerný občan z hľadiska zdravotného systému. Ak vyjmeme pôrod, tak platí, že čím je pacient mladší, tým sú náklady na jeho zdravotnú starostlivosť nižšie. Náklady na osobu od novorodenca po 45-ročného človeka sa pohybujú okolo päťsto eur ročne. Od päťdesiateho roku života začínajú prudko rásť. Pre osemdesiatnikov sú vyššie ako dvetisíc eur ročne. Starnutie populácie prináša rapídny nárast výdavkov na zdravotníctvo.

