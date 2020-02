iPad menil svet tabletov

Bolo to presne 27. januára 2010, keď sa Steve Jobs pri predstavovaní noviniek Applu opýtal prítomných, čo by podľa nich malo jestvovať medzi smartfónom a notebookom.

Či je niečo, čo by bolo na viacero úloh lepšie než inteligentný mobil aj laptop. Pre niekoho to mal byť netbook, ktorý vtedy zažíval boom. Ale Steve Jobs tvrdil, že netbooky nie sú lepšie v ničom, len sú lacné. Podľa neho je riešením zvláštna a pritom jednoduchá tehlička, ktorú nazval iPad. Za desať rokov sa Applu podarilo vytvoriť úplne nový segment výpočtovej techniky. Nie je jediný, pár konkurentov sa vo svete tabletov zaskvelo tiež. Všetci za vlaňajšok predali bezmála 140 miliónov kusov tohto zariadenia.

Začína sa tabletová dekáda

Tak ako mnoho ďalších Apple produktov, iPad nebol prvý na trhu. Ale prišiel v správnom čase a hlavne pridal praktickosť a prehľadnosť. Teda ten súčasný Apple. V nie najlepších rokoch firmy napríklad predstavili Apple Newton, čo by sa dalo považovať tiež za tablet. Ale viac to bol digitálny zápisník. Omnoho reálnejšie využitie mali prvé pokusy odvodené od mobilov. Napríklad Nokia N800 z roku 2007. Celé roky sa do vývoja tabletov púšťal aj Microsoft. Všetci bez úspechu. Z veľkej miery pre operačné systémy, ktoré neboli poriadne stavané na použitie pomocou pera a už vôbec nie prsta. Nehovoriac o absencii aplikácií.

Presne v týchto oblastiach exceloval iPad. Z hardvérovej stránky nešlo o žiadny zázrak, hoci na danú dobu bola hrúbka 13,4 mm obdivuhodná. Zariadenie malo 9,7-palcovú uhlopriečku displeja s rozlíšením len 1 024 x 768 bodov, poriadne široký rám okolo neho a chýbali akékoľvek kamery. Fungoval na iOS, s ktorým Apple od predstavenia prvého iPhonu v roku 2007 už mal skúsenosti. Podarilo sa im motivovať vývojárov, aby aplikácie robili aj pre veľkú plochu iPadu. Už o rok pri predstavení iPadu 2 bolo k dispozícii viac ako 65-tisíc aplikácií práve pre iPad.

