Kotleba zmäkol a zabudol na starý sľub

Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ zabolí. Každého inak, ale bolieť to bude. Naťahovačky o to, kto bude počítať väčšie straty, sú nezmyselné. Prvotné problémy sa časom vyriešia a napokon bude všetko závisieť od povahy nového vzťahu medzi oboma entitami.

05.02.2020, 09:53 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Je len jeden následok rozvodu tohto 47-ročného manželstva, ktorý by mohol byť pre obe strany fatálny a nezvratný – ich vlastný rozpad. Spojenému kráľovstvu hrozí, že príde o Škótsko, ktoré sa domáha zotrvania v EÚ. Európska únia by sa zasa mohla roztrieštiť vo vlnách odchodov ďalších členov, ako jej to veští hlavný aktér brexitu Nigel Farage. Ten vyhlásil, že ďalší adepti na exit sú Taliansko, Poľsko a Dánsko.

Jeho škodoradostnú predpoveď netreba brať na ľahkú váhu. Keď on sám vstúpil do verejného života začiatkom deväťdesiatych rokov, nikto ho nebral vážne. Hoci britská verejnosť bola odjakživa polarizovaná v názore na vstup a zotrvanie v EÚ, Farage bol dlho považovaný len za bláznivého excentrika. Napokon, aj samotné rozhodnutie britského premiéra Davida Camerona usporiadať osudné referendum o brexite bolo založené na presvedčení, že nebude úspešné. A stalo sa.

Lenže Farageovu predpoveď dnes nemá kto uskutočniť. Takmer všetky významné euroskeptické strany naprieč kontinentom postupne ustúpili od svojho zámeru opustiť európsky klub a dnes umiernene hovoria len o jeho hlbokej reforme.

