Politici milujú diaľnice. Je to pomýlené Mečiarovo dedičstvo

Takmer všetky politické strany v predvolebnej kampani sľubujú urýchlené dokončenie diaľnic. Spojenie Bratislavy a Košíc sa stalo priam bájnym cieľom všetkých politických garnitúr naprieč desaťročiami, hoci experti poukazujú, že Slovensko má v oblasti dopravy oveľa vážnejšie priority. Je to najmä údržba a oprava ciest prvej triedy, z ktorých je takmer polovica v zlom stave, a rekonštrukcia 400 chátrajúcich mostov.

Ján Kovalčík z inštitútu INEKO v rozhovore pre TREND výstižne pomenoval toto poblúznenie diaľnicami ako Mečiarovo dedičstvo: „Domnievam sa, že ide o dôsledok očakávaní, ktoré v deväťdesiatych rokoch vytvoril Vladimír Mečiar. Presvedčil verejnosť, že keď postavíme diaľnice, budeme hneď druhým Švajčiarskom.“ Prečo to dodnes zaberá?

Lep na voličov

Urýchlená dostavba diaľnic je ideálny predvolebný sľub. Verejnosť totiž Mečiarovej legende o skratke k prosperite uverila. Napokon, diaľnica je v svojej podstate jednoduchá vec. Každý chápe, ako funguje, aký je jej význam. Nie je to nič abstraktné ako znalostná ekonomika či výskum a vývoj v uzavretých laboratóriách. Nie je to nič kontroverzné ako americké stíhačky a vojenské transportéry. Cestovať po diaľnici a využívať jej výhody môže každý občan. Ešte aj distribúcia benefitov je rozdelená rovnomerne naprieč celým územím, keďže každý občas potrebuje presunúť sa na druhý koniec republiky. To všetko robí z diaľnic ideálny lep na voličov, preto reči o ich urýchlenej výstavbe sú na poprednom mieste priorít strán s populistickým razením.

Diaľničné prepojenie nepochybne má význam pre rozvoj zaostávajúcich regiónov. Nie však v takej rozhodujúcej miere, ako sa o tom politici snažia presvedčiť tamojších obyvateľov a zamaskovať svoju neschopnosť pomôcť týmto oblastiam dosiahnuť vyššiu ekonomickú úroveň cez koncepčné a dlhodobé riešenia. Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, vzdialenosť od historických centier rozvoja, celková atraktivita prostredia a mentálne nastavenie miestnych obyvateľov sú pre rozvoj daného regiónu dôležitejšie ako diaľnica.

