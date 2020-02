Riaditeľka JÚĽŠ: Angličtine sme dali veľkú prestíž, nečudujme sa hybridom

Slovenčina nepatrí v školách k najobľúbenejším predmetom. Jazyk však ponúka čiastkový obraz o tom, akým smerom sa vyvíjala a vyvíja spoločnosť. Gabriela Múcsková, riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (JÚĽŠ), v rozhovore vysvetľuje, ako v slovenčine vznikajú nové slová, čo je jazyková diskriminácia aj ako vníma silný prienik angličtiny do bežnej komunikácie

05.02.2020, 09:53 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

V práci pravidelne počúvam frázy ako „dobrý point“, „budem v office“ či „malý budget“. Niektorí skloňujú anglické slovesá podľa slovenských pravidiel. Sú tieto hybridné tvary v poriadku?

Je to niečo, čo sa v jazyku deje prirodzene. Úlohou lingvistiky je tieto javy sledovať a študovať. Hodnotím to teda ako jazykovú tendenciu, pričom netvrdím, že je to pozitívne alebo negatívne. Skupiny mladých ľudí tak dnes bežne komunikujú a funguje to. Vyvíja sa nielen jazyk, ale ako jednotlivec sa jazykovo vyvíja aj človek. Keď mladí odídu zo školy, zmenia prostredie, dostanú sa do iných skupín alebo si založia rodiny, v novom prostredí sa zmení aj ich jazyk. Myslím si preto, že počet hybridných tvarov, ktoré si so sebou vezmú ďalej do života, bude minimálny.

Je to v biznise či IT sfére inak?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť