Slovenský dlžník – zlatá žila pre vymáhačov?

Istoty v podnikaní na Slovensku často nefungujú. Poznajú to najmä malí a strední podnikatelia, ktorí sa márne domáhajú úhrady faktúr.

05.02.2020, 09:53 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Jednoducho, tovar dodali, služby urobili, ale zaplatené za to nedostali. Čakajú na to celé mesiace až roky. Ak sa im nepodarí preklenúť ťažké časy, môže to mnohých doslova pochovať. Strácajú čas, trpezlivosť i peniaze.

Nočné telefonáty, vyzváňanie u susedov aj dvojité vymáhanie dlhov. Divoké deväťdesiate roky spojené s podozrivými praktikami vymáhania dlhov sú za nami. Pohľadávky sa dnes riešia inak. Trendom sú digitalizácia, efektivita a individualizované riešenia. Aj keď dlhy platiť treba.

Digitalizácia urýchľuje

Vhodné „páky“ na dlžníkov vedia nájsť najmä väčšie spoločnosti, a to cez rôzne inkasné agentúry. Ich meno bolo ešte pred pár desiatkami rokov značne pošramotené, v súčasnosti je situácia iná. Dobré meno, renomé na trhu a etické princípy rozhodujú, čo z obehu prirodzene vytláča zostatok nepoctivých hráčov.

