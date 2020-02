Všetci chcú nové nemocnice. Iba chcieť nestačí

05.02.2020, 09:53 | Ronald Ižip

Ako býva v predvolebnej kampani zvykom, roztrhlo sa vrece s krásnymi sľubmi. Tie najfascinujúcejšie sa týkajú slovenských nemocníc. Politické strany sa predbiehajú v tom, koľko ich počas svojej vlády postavia. Je to pomerne pitoreskný sľub vzhľadom na to, že na Slovensku sa za posledných tridsať rokov postavila jediná nová všeobecná nemocnica. Ani tú nevybudoval štát. Ten ledva udržiava pri živote vlastné nemocnice, aj to iba v zúboženom stave.