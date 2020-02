Ako dlho sa dá sedieť so slonom v miestnosti

12.02.2020, 09:20 | Vladimír Maťo

Na toho slona v miestnosti by sa možno nakoniec naozaj zabudlo, keby naňho v novembri minulého roku ktosi drzo neupozornil. Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe napísal, že súkromná firma na diaľničnom mýte síce vybrala za posledných deväť rokov od dopravcov viac než jeden a pol miliardy eur, no do pokladnice štátu, ktorému spoplatnené cesty patria, neputovala ani polovica tejto sumy. A na reálnu výstavbu nových úsekov ani jej desatina.