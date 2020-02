Matovičova posadnutosť potopila aj týrané ženy

Extravagantné nápady Igora Matoviča už prestávajú byť na smiech. Vo viacerých prieskumoch sa dostal na druhé miesto a reálne sa môže po voľbách stať tým, kto bude zostavovať vládnu koalíciu. V takom prípade môžu pokojne o novom premiérovi rozhodnúť ľudia v internetovej ankete a môže ním byť trebárs Jožo Pročko. Igor Matovič sa totiž tvári, že niet vyššej autority, ako je hlas ľudu. Preto aktuálne vyrukoval s jedenástimi bodmi zo straníckeho programu, ktoré budú podmienkou vstupu hnutia do budúcej vládnej koalície. Ľudia majú konkrétne návrhy podporiť v internetovom hlasovaní.

12.02.2020, 09:20 | Eva Mihočková

Najnovší nápad OĽANO pripomína populistický výstrel do tmy – chýba akékoľvek zdôvodnenie, prečo práve tieto body a nie iné. Prečo by mala byť najdôležitejšia hmotná zodpovednosť politikov, ale nie zmena voľby generálneho prokurátora či sfunkčnenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku? A prečo by mal byť do dvoch týždňov operovaný onkologický pacient, ale nie pacient s inou diagnózou ohrozujúcou život? A vôbec, kde sa stratili komplexné reformy školstva a zdravotníctva, ktoré táto krajina potrebuje? Zdá sa, že opozičný „enfant terrible“ si len vybral pár chytľavých návrhov, ktoré majú najlepší ťah na bránku, a okorenil to tradičným vydieraním zvyšku opozície. Buď prijmú jeho podmienky hry, alebo sa hrať nebudú.

Matovičova obsesia priamou demokraciou je pomýlená. Ad absurdum to pripomína situáciu, keď hosť príde do reštaurácie a šéfkuchár sa ho spýta, podľa akého receptu by mu mal uvariť obed. Namiesto toho, aby majster svojho remesla ohúril laika genialitou, pýta si od neho praktický návod, ako má v kuchyni postupovať. Volič, samozrejme, nie je hlúpy, ale očakávať od neho, že má k dispozícii všetky podklady, aby vedel posúdiť vysoko odborné otázky, je absurdné. Preto sa priama demokracia zvyčajne uplatňuje len vo veľmi obmedzenom rozsahu a v otázkach prevažne lokálneho významu alebo v existenciálnych témach. Aký neľudský dokáže byť názor ľudu, už pocítili viaceré najohrozenejšie skupiny. Ľudia na Slovensku sa už v petícii postavili napríklad proti výstavbe viacerých útulkov pre bezdomovcov, ale aj azylového domu pre týrané ženy, nehovoriac o záchytných centrách pre utečencov. Vo svete Igora Matoviča rozhoduje väčšina a hlas slabých nemá šancu.

V jednom má však Igor Matovič v tejto chvíli pravdu: vytvorenie vládnej koalície s OĽANO nestroskotá na týchto jedenástich bodoch. Zvyšní opoziční lídri môžu pod tlakom okolností ustúpiť, pretože v tejto fáze ešte o nič hrozné nejde. Zatiaľ žiadna vláda nedokázala splniť všetky body svojho programového vyhlásenia a veľa vecí zostalo len na papieri. Ak by bol Igor Matovič skutočne odhodlaný zrealizovať svoje sľuby voličom v praxi, nerobil by teatrálne petície, ale snažil by sa okrem vlastných preferencií zvyšovať svoj koaličný potenciál. Zatiaľ sa správa tak, akoby mu v skutočnosti najviac vyhovovalo zázemie opozície.