Pekární pre príplatky ubúda. Ich výrobu zachraňujú hotely

Obyvatelia Liptovského Mikuláša a jeho okolia sa kedysi k čerstvo upečenému chlebu alebo rožkom dostali v podstate kedykoľvek. V centre mesta sa totiž nachádza najväčšia pekáreň na Liptove a v širokom okolí. Jej súčasťou je obchod a nočný predaj. Ten v minulosti fungoval aj počas víkendov. Dnes si tam už ľudia v sobotu v noci čerstvé pečivo či iný tovar nekúpia.

Tak ako iné prevádzky v tomto odvetví, aj Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek pocítili záťaž rastu príplatkov za prácu počas víkendov, sviatkov a najmä v noci. „Už som zatvoril tri predajne v dedinách, ktoré boli pre zvýšené náklady najstratovejšie. Nonstop predajňa v centre mesta stále funguje v priebehu týždňa, ale cez víkend som to musel zrušiť, lebo je to nezaplatiteľné. Musel by som v sobotu a nedeľu zdvihnúť ceny všetkých výrobkov o 15 až 20 percent, aby som dokázal zaplatiť predavačku a všetky ostatné náklady s tým spojené,“ vysvetľuje reportérovi TRENDU konateľ pekární Včela - Lippek Slavomír Moravčík.

Príplatky ťahá minimálna mzda

Problémy nemajú len pekári na Liptove. Zvýšené náklady tlačia k múru celý pekárenský segment. Ich problémy súvisia so zvyšovaním sadzieb príplatkov za prácu za posledné dva roky a s razantným rastom minimálnej mzdy, na ktorú sú priamo nadviazané. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v pekárňach až 81 percent pracovného fondu zaťažujú zákonné príplatky. Pečivo a chlieb sa totiž vyrábajú 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Ak sa napríklad prekrýva sviatok, víkend a ešte je aj nočná, pekáreň musí zamestnancom vyplatiť všetky príplatky k základnej mzde naraz. „Vtedy sú náklady extrémne vysoké,“ hovorí S. Moravčík. Prevádzky, ktorých výroba pravidelne prebieha mimo klasického pracovného týždňa, môžu vyplácať aj nižšie sadzby príplatkov, firmy sa so zamestnancami musia dohodnúť.

Ide však len o desaťpercentné zníženie v nedeľu, o päť percent menej za nočnú prácu pri nerizikovom zamestnaní a o päť percent menej za klasickú sobotu. Podľa zväzu túto možnosť pekári väčšinou nevyužívajú.

