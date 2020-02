Pelikánovi narástli krídla, nie však na úkor zdravia firmy

Koncom deväťdesiatych rokov, keď Tatiana Ondrejková začala podnikať v predaji leteniek, slovíčko startup neexistovalo. Ale dnes by jej počínanie určite tak pomenovali, keďže bola mladá, so zaujímavým podnikateľským zámerom, a hoci s minimom peňazí, o to s väčším drajvom.

Väčšinová majiteľka spoločnosti Pelicantravel.com (predošlý názov Pelikan.sk) spomína, že keď sa rozhodla založiť vlastnú firmu na predaj leteniek, mala na to okolo dvetisíc slovenských korún. To stačilo iba na zaplatenie poplatkov na založenie živnosti. „Mala som svojím spôsobom šťastie, že som poznala známeho, ktorý prenajímal kancelárske priestory. Presvedčila som ho, aby mi požičal zariadenú kanceláriu s počítačom a telefónom s tým, že mu zaplatím o tri mesiace. Tak sa aj stalo a celú dlžobu som mu do toho času vrátila," hovorí pre TREND. Chcem sa živiť tým, čo ma baví V roku 1999, keď založila spoločnosť ITC Travel, predchodkyňu Pelicantravel.com, už nebola v brandži nováčikom. Predtým pracovala v cestovnej kancelárii, ktorá sa zaoberala práve predajom leteniek. V tejto činnosti sa Tatiana Ondrejková našla, „nenašla" sa však v prostredí a v pomeroch, ktoré u jej vtedajšieho zamestnávateľa vládli.



