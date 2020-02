Prvé pokusy oklamať systém. Čo vyrastie zo žiakov, ktorí odpisujú

Keď mladí ľudia vidia, že sa im odpisovanie, ťaháky a akékoľvek ďalšie spôsoby podvádzania v školách prepečú, dodáva im to odvahu postupovať nepoctivo čoraz častejšie. Podvody v školách sa môžu stať zaužívaným správaním, ktoré sa so žiakmi bude ťahať ďalej do dospelosti a ktoré budú napríklad v podnikaní považovať za niečo normálne.

12.02.2020, 09:20 | Adrián Berecz | © 2020 News and Media Holding

Bežná súčasť života Školská psychologička Andrea Antalová hovorí, že podvádzanie je všadeprítomný problém školského vzdelávania od materských škôl až po vedecké a akademické prostredie. „Keby sme robili anonymný prieskum medzi študentmi ktorejkoľvek strednej či vysokej školy, som si viac než istá, že väčšina z nich by sa k nejakému druhu podvádzania priznala.“ Častá inklinácia k podvodom môže v budúcnosti viesť k problémom, myslí si učiteľ fyziky Ľubomír Konrád. „Preto občas urobím príhovor k žiakom, aby si to uvedomili. Bohužiaľ, sú chvíle, keď máte pocit, že je to dôležitejšie než samotné skúšanie,“ hovorí s tým, že žiaci si ľahko môžu zvyknúť na podvádzanie a neskôr ho brať ako bežnú súčasť práce a života. „Mali by pochopiť, že spolužiak alebo mobil s fotoaparátom a prístupom na internet nebudú s nimi vždy, nevyriešia za nich problémy, nepomôžu im získať a kvalitne vykonávať prácu,“ dodáva učiteľ. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.