Slovenská strela nestratila hlavu

V žilinskej fabrike automobilky Kia v súčasnosti vznikajú viaceré automobily, ktoré chytia za srdce.

12.02.2020, 09:20 | Filip Kadlečík

Najcharizmatickejším modelom je pravdepodobne Proceed, teda typ, ktorý kombinuje praktickosť rodinného vozidla so štýlom pripomínajúcim kupé. Emócie však dokáže vyvolať aj bežný kompaktný hatchback, základ rodiny Ceed. Najmä ak je vyzbrojený prívlastkom GT.

Vášeň k šoférovaniu

Kia Ceed GT je športovo orientovaný hatchback. Hneď na úvod však treba povedať, že s dynamickými ambíciami to nepreháňa. Ponúka skvelý pomer medzi každodennou úžitkovou hodnotou a riadením spojeným s emočným kokteilom.

O rovnováhu sa stará zážihový prepĺňaný agregát so zdvihovým objemom 1,6 litra, ktorý je ladený na 150 kW (204 k) a 265 Nm. Vzhľadom na pohotovostnú hmotnosť vozidla, ktorá sa pohybuje na úrovni 1,4 tony, je zrejmé, že dvesto koní tvorí dostatočnú hybnú silu. Ceed GT vie na stovku došprintovať za 7,5 sekundy, a čo je najdôležitejšie, v realite vám to bude úplne jedno. Paradox? Ani nie. Skvelou vlastnosťou „slovenského hot-hatchu“ je totiž jeho schopnosť zatiahnuť vodiča do centra diania. Ak vás už šoférovanie po rokoch prestalo baviť, pri tomto aute vo vás opäť zahorí stará vášeň.

