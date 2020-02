Bratislavskí vodári zatvárajú zlaté kohútiky a mieria späť nad hladinu

Strategická vodárenská firma, kedysi žmýkaná záujmovými skupinami, bola ešte vlani na pokraji krachu. Po dekádach politických nominácií však BVS dostala v transparentnom tendri nového riaditeľa. O tom, ako opraviť spráchnivenú štruktúru a podnik priviesť do 21. storočia, hovorí pre TREND Peter Olajoš.

19.02.2020

Ste právnik. Pôsobili ste v energetike, automotive aj vo farmácii. Čo vás naučili?

Energetika ma naučila, ako funguje infraštruktúrny biznis. V nej som ako právnik na lokálnej úrovni dosiahol najvyššiu možnú úroveň. Práca v Novartise bola možnosťou vidieť, ako funguje globálny biznis. Neskôr som sa chcel pozrieť do výroby. Oslovil ma Honeywell, ktorého divízia Garrett finalizovala projekt na výrobu turbotechnológie do áut. Garett má v Brne veľký R&D hub a fabriky vo svete vrátane Prešova. Po odčlenení Garrettu od Honeywellu som nastavoval všetky zmluvné vzťahy nanovo. Za pol roka som mal šesť globálnych rokovaní na úrovni sumárne sto miliónov dolárov. Videl som, ako funguje výskum. V Brne vyrábajú aj turbo do F1 pre Ferrari.

A od turba ste sa rozhodli prejsť k vodárom?

