Internet dostupný odvšadiaľ

Vo vesmíre už prebieha súboj miliardárov

Na svete ešte stále približne polovica ľudí nemá prístup k internetu. To prináša obrovský potenciál pre biznis. Známi miliardári sa pustili do projektov vesmírneho internetu, ktorý má priniesť rýchlejší internet aj do najodľahlejších častí sveta. Nebude to však jednoduché. Okrem iného budú musieť na obežnú dráhu Zeme vyniesť tisícky nových satelitov.

Obyvatelia Slovenska mohli vlani koncom mája prvýkrát na nočnej oblohe vidieť zaujímavý úkaz. Pás svetiel sa tiahol v rovnakej trajektórii.

Mnohých táto svetelná šou na nočnej oblohe prekvapila, pričom sa objavili rôzne teórie jej vzniku – od armádnych lietadiel až po návštevu mimozemskej civilizácie. V skutočnosti však išlo len o projekt amerického podnikateľa a zakladateľa firmy Tesla Elona Muska, ktorý sa rozhodol poslať na obežnú dráhu desiatky satelitov, ktoré budú tvoriť základ projektu s názvom Starlink. Ide o interný projekt jeho vesmírneho startupu SpaceX, ktorého cieľom je pokryť celú planétu internetovým pripojením prostredníctvom tisícov satelitov.

