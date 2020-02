Najlepšie zarábajúci absolventi stredných škôl sú zdravotné sestry a gumári

Potrebujeme kvalifikovaných pracovníkov! Každý nový minister školstva musí počítať s tým, že ho medzi prvými na jeho úrade navštívia zamestnávatelia lobujúci za zmeny vo vzdelávaní.

19.02.2020, 09:04 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Kľúčový problém lobistov je nedostatok manuálne zdatných a technicky vzdelaných mladých ľudí na trhu práce. Príčinou je vraj odliv študentov z odborných škôl na gymnáziá. Po páde socializmu bol pomer novoprijatých učňov stredných odborných škôl a študentov gymnázií v pomere približne 95 : 5. Pred dvadsiatimi rokmi to bolo 80 : 20 a predvlani 70 : 30.

Dlho nič nepomáhalo

Ministri školstva v uplynulých volebných obdobiach navrhli a vyskúšali viaceré opatrenia, ktorými by tento pomer vrátili do pôvodných koľají. Prospechový strop pre uchádzačov o štúdium na gymnáziu, kvóty na počty prvákov jednotlivých druhov škôl, systém duálneho vzdelávania. Všetko neúspešne – až do minulého roku. Po dvoch dekádach dominancie ponuky gymnázií, ktoré bodovali ponukou prípravy na vysoké školy, sa misky váh preklopili.

V roku 2018 sa rast počtu novoprijatých študentov gymnázií a pokles novoprijatých študentov odborných škôl zastavili a jemne otočili v prospech odborných škôl. Vlaňajšie prijímacie konanie na stredné školy tento trend potvrdili. Po dvadsiatich rokoch začal počet novoprijatých študentov odborných škôl stúpať a počet prijatých študentov gymnázií klesať.

