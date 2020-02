Olympijská atmosféra pretrváva

Je dobré mať prezidenta, ktorý miluje more, lyžovanie patrí medzi jeho koníčky a ešte aj túži predviesť svetu svoju krajinu v nevídanom svetle. Vladimirovi Putinovi a Rusku sa to v roku 2014 počas zimných olympijských hier (ZOH) v Soči podarilo v plnej miere. My sme tam zavítali po šiestich rokoch. Stále je nad čím žasnúť.

19.02.2020, 09:04 | Jana Janků

Do olympijskej dediny Roza Chutor, kde počas olympiády bývali účastníci horských disciplín, si to šinieme z letiska Adler štvorprúdovou diaľnicou. Ako sa neskôr dozvedáme od miestneho sprievodcu, inde by mala pozlátené zvodidlá. Myslel tým jej cenu. Kde je vôľa, tam je sila Áno, od prvej chvíle, ako sa ocitnete v Soči, cítite, že tu sa peniazmi nešetrilo. Dokazujú to fakty, ktoré prezrádzajú, že išlo o najdrahšiu olympiádu v celej olympijskej histórii. Oficiálne sa hovorí o 50 miliardách dolárov, čo je viac ako 400-percentné predraženie pôvodného rozpočtu. Veď pri predstavovaní kandidatúry Soči v roku 2007 v Guatemale ešte V. Putin hovoril o nákladoch vo výške 12 miliárd dolárov, čo pôsobilo šetrne dokonca aj pri ponukách kórejských a rakúskych protikandidátov. Zjazdovky sú osvetlené takmer do polnoci.Zdroj: Jana Janků Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



