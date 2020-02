Predvolebná fraška za 800 miliónov eur. Nečistá hra na čistý úspech

Vybraným koaličným poslancom sa za pomoci kotlebovcov a odídencov zo SaS podarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady s cieľom schváliť balík kontroverzných zákonov. Detské prídavky by sa mali zdvojnásobiť, seniori by mali dostať 13. dôchodok, jazda po diaľnici by mala byť zadarmo a Istanbulský dohovor by sa mal definitívne pochovať. To všetko v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré je podľa ústavného právnika Mariána Gibu nezákonné. Do hry by mohol vstúpiť aj Ústavný súd.

19.02.2020, 09:04 | Eva Mihočková

Smer sa rozhodol realizovať volebný program ešte pred voľbami. Túto novinku sú smeráci spolu s národniarmi odhodlaní uskutočniť aj za cenu porušenia zákona o rokovacom poriadku a ďalšieho drastického prehĺbenia deficitu do budúcnosti. Je zrejmé, že nemajú čo stratiť, len získať. Od začiatku mohli počítať s tým, že takáto nečakaná a kontroverzná akcia so skutočne vysokou cenovkou vyvolá patričný mediálny záujem, a to bez ohľadu na výsledok. Všetky médiá už niekoľko dní venovali veľký priestor analýze dôsledkov tohto masívneho nájazdu na city voličov a verejné financie v réžii Smeru a SNS. Mimoriadna schôdza bola v čase uzávierky TRENDU prerušená a nebolo známe, či sa poslancom podarí návrhy zákonov schváliť. Čistá hra za 800 miliónov eur Celý plán nemohol pre svojich architektov dopadnúť zle. Od začiatku mohli kalkulovať s tým, že ak parlament navrhované zmeny schváli, urobia si dobré body u voličov. Ak nie, budú sa môcť vyhraniť voči zvyšku parlamentných strán a onálepkovať ich ako sociálnych netvorov. Predbežná cena za túto zrejme najdrahšiu predvolebnú kampaň v dejinách je mimoriadne vysoká. Na náklady na dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa od roku 2021 a zakotvenie 13. dôchodku vo výške 460 eur bude musieť vláda nájsť 422 miliónov eur tento rok a 320 miliónov eur na budúci rok. Ministerstvo financií už teraz varuje, že to bude „veľmi náročná úloha“ vzhľadom na skutočnosť, že rozpočet je limitovaný výdavkovými stropmi, ktoré koalícia schválila len nedávno. Predstava o dosiahnutí vyrovnaného rozpočtu sa tak ešte viac vzďaľuje a uvedomuje si to už aj tretí koaličný partner Most-Híd. Jeho predseda Béla Bugár sa otvorene postavil predvolebnej horúčke svojich zvyšných partnerov z vlády a oznámil, že zvolanie mimoriadnej schôdze nepodporí, čo aj dodržal. Z predložených návrhov vraj cítiť „populizmus koaličných partnerov“, keďže do rozpočtu môžu podľa jeho slov zaťať sekeru až 800 miliónov eur. Zúfalý Smer Smer, vidiac svoje predvolebné preferencie, už úplne rezignoval na snahu o rozpočtovú zodpovednosť a naskočil na vlnu predsedu SNS, ktorý už dlhodobo hovorí o tom, že dlhová brzda je „blbosť“ a štát by sa nemal báť poriadne zvýšiť svoj dlh. A tak premiér Peter Pellegrini vyhlasuje, že prijať ďalšie záväzky za bezmála 800 miliónov eur nie je problém. Spolieha sa na zvýšený výber daní a odvodov v budúcich rokoch, osobitne zmieňuje obrovskú rezervu vo výbere DPH a pripúšťa aj škrtanie výdavkov v iných kapitolách. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



