Pripiať, sovietske Pompeje. Turisti na cintoríne

19.02.2020, 09:04 | Luboš Palata

„Poď sa pozerať. To jednoducho musíš vidieť,“ volala na mňa manželka z obývačky. „Nie, ďakujem, nechcem! Bol som tam dvakrát,“ odpovedal som a zavrel dvere do pracovne. Seriál HBO Černobyľ som nechcel a zrejme ani nikdy nebudem chcieť vidieť. Tak ako nikdy nebudem chcieť vidieť nejaký seriál o Osvienčime, Majdanku alebo o poslednom dni Pompejí.

Pre Ukrajinku Oksanu Taranovovú je však seriál HBO požehnaním. Stretli sme sa na Fóre Európa – Ukrajina. Drobná blondínka mala na sebe čiernu, slušivú uniformu a na ramene symbol svojej spoločnosti Černobyľ Tour.

Už vlani prišlo do černobyľskej uzavretej zóny, ležiacej na ploche 2 600 štvorcových kilometrov okolo epicentra výbuchu reaktora, 125-tisíc turistov.

Ako hovorí Oksana, v posledných mesiacoch vďaka seriálu HBO stále zvonia telefóny s objednávkami. „Videl som seriál, chcel by som prísť,“ tak nejako sa začína deväť z desiatich hovorov. Najlacnejší výlet ráno z Kyjeva a večer späť, do Černobyľa to nie je z metropoly Ukrajiny ani sto kilometrov, sa začína na sto eurách.

