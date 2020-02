TOP 10 investícií

Výber TREND Analyses z investičných zámerov avizovaných v januári

19.02.2020, 09:04 | Vladimír Maťo | © 2020 News and Media Holding

Hutníci v kríze využijú aj odrezky

Investor: Slovalco

Lokalita: Žiar nad Hronom

Investícia: 2,5 mil. €

Zámer: zhodnocovanie hliníkových odpadov

Najväčší slovenský výrobca hliníka plánuje na zhodnocovanie hliníkových odpadov výstavbu nových skladovacích kapacít. „Ide hlavne o rozšírenie pretavovania takzvaných procesných vratov. Sú to napríklad odrezky čistého hliníka od našich odberateľov. Projekt bol schválený pred viac ako rokom, sklad je malá časť projektu,“ potvrdzuje generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý. S realizáciou sa počíta ešte tento rok. Ako uvádza zámer firmy, ročne by sa malo zhodnotiť maximálne 65-tisíc ton vratov. Vrátením hliníkového odpadu do výroby sa šetria primárne surovinové zdroje, pričom výroba hliníka z recyklovaného kovu má iba päťpercentnú spotrebu energie v porovnaní s primárnou výrobou. Pre tento projekt nie je potrebný ďalší nábor zamestnancov.

Využitie odpadov je jednou z odpovedí firmy na zhoršujúcu sa situáciu v hutníckom priemysle. Tento rok musela spoločnosť zoškrtať až dvadsať percent produkcie hliníka. Dôvodom je najmä klesajúci dopyt v zahraničí, kam slovenská firma exportuje až 70 percent výroby. Doma je situácia lepšia a pokles objednávok sa podľa M. Veselého netýka jej odberateľov najmä v Žiarskej kotline, kde pôsobí mnoho priemyselných firiem.

