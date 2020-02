Všetky centrá chcú veľké značky. Aj za cenu nižších nájmov

Staršie nákupné centrá sa budú musieť vyrovnať s novou konkurenciou a nájsť si miesto na trhu, hovorí odborník na retail

19.02.2020, 09:04 | Vladimíra Púpavová | Veronika Rajničová | © 2020 News and Media Holding

Značky vstupujú na Slovensko pomalšie než na iné európske trhy. „Bohužiaľ, sme tá posledná destinácia v rámci centrálnej Európy,“ hovorí Branislav Golan z realitno- -poradenskej firmy CBRE.

Prečo sú na Slovensku nákupné centrá také obľúbené?

Bratislava ako hlavné mesto je poznačená tým, že nemá „high street“, nákupnú ulicu, ako to poznáme v iných mestách Európy. Historicky sa retailové ulice sústreďovali v rámci Česko-Slovenska najmä v Prahe. A tak sa nákupné správanie Slovákov vyvíjalo inak. Nákupné centrá sú u nich naozaj obľúbené, dnes k tomu prispieva dobrá ekonomická situácia a migrácia ľudí do väčších miest, primárne do Bratislavy. A zároveň chuť developerov a investorov postaviť niečo nové.

