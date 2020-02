Žitný ostrov nemôže byť len skanzen pre farmárov

Región na juhozápade Slovenska má pred sebou viaceré výzvy: zastaviť vyľudňovanie a sťahovanie mladých za prácou do zahraničia či okolia Bratislavy, zlepšiť úroveň vzdelávania a vrátiť na Žitný ostrov prácu v poľnohospodárstve, ktoré tam tvorilo kostru zamestnanosti.

19.02.2020, 09:04 | Jozef Ryník | © 2020 News and Media Holding

Potenciál rozvoja juhozápadu Slovenska je obrovský. Je zásobárňou pitnej vody, má úrodnú pôdu a všetky predpoklady na rozvoj turizmu. Ten môže využívať rieku Dunaj, termálne kúpaliská a zaujímavú prírodu.

Doprava pre biznis

Doterajšie vlády na Slovensku, dokonca aj tie s účasťou maďarských menšinových strán, juhozápadný región s maďarskou menšinou tridsať rokov zanedbávali a dnes sa to už akútne prejavuje. Symptómy zanedbávania sú viditeľné na každom kroku, najmarkantnejšie je to v doprave. Zanedbaná je cestná sieť prvej a druhej triedy, chýbajú rýchlostné cesty, železničné spojenie so zvyškom Slovenska je pomalé, problém je dostať sa do blízkej Budapešti. Navyše stále chýbajú mosty cez Ipeľ, ktoré by umožnili väčší pohyb firiem aj ľudí medzi južným Slovenskom a severným Maďarskom.

Zlepšenie dopravy na Žitnom ostrove je pritom nevyhnutná podmienka rozvoja všetkých dôležitých oblastí tohto regiónu – poľnohospodárstva, životného prostredia aj turizmu. Horúcou témou je dobudovanie rýchlostnej cesty R7, ktorá by urýchlila spojenie Bratislavy so Žitným ostrovom. „Aj rozvoj kračianskeho priemyselného parku závisí od dobudovania R7,“ vysvetľuje minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Pri obci Kostolné Kračany by mali pribudnúť tri logisticko-výrobné haly, ktoré doplnia existujúcu priemyselnú zónu. Minister pripomína, že rýchlostná cesta R7 je drahšia než lodná doprava, ktorú Žitný ostrov potrebuje.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť