Marketér: Truban s Kiskom sú slabí lídri. Matovičov gerilový marketing funguje

Ten, kto vytvoril systém, ktorý chcú ľudia zmeniť, povie, že on je tá zmena, a postaví na jej čelo? Tak to je fascinujúca drzosť, klobúk dole, hovorí o predvolebnej kampani Smeru marketér Pavol Minár.

V rozhovore sa dočítate: - Prečo nezaberajú politické programy, ale populistické heslá - Prečo sa nedarí Michalovi Trubanovi a Andrejovi Kiskovi osloviť viac voličov - V čom spočíva úspech marketingu Igora Matoviča - Prečo súčasnosť praje krikľúňom s jednoduchými heslami - Aká je kampaň Richarda Sulíka či Andreja Danka

Prekvapilo vás niečo na súčasnej politickej predvolebnej kampani?

Ani nie, lebo to, čo sa na Slovensku deje, je súčasťou širšieho trendu, ktorý sa týka západných demokracií. Hrá sa o to, ako bude systém zastupiteľských demokracií vyzerať, teda ako sa zmení alebo či sa skončí.

Čo tým myslíte?

Populizmus naberá na sile, treba to brať ako znak širšieho trendu. Syriza v Grécku, Podemos v Španielsku, Fidesz v Maďarsku a Orbánovo riadenie krajiny cez referendové národné konzultácie, Donald Trump v USA a Urobme Ameriku opäť veľkou alebo brexit v Spojenom kráľovstve, v ktorom išlo o znovuzískane kontroly.

Prečo sú voliči nespokojní a prečo si častejšie vyberajú populistov?

Je za tým niekoľko vecí. Technologický vývoj. Existujú sociálno-kultúrne koncepcie, ktoré hovoria, že technologický vývoj ovplyvňuje kultúrne a hodnotové nastavenie spoločnosti. Najmä zlomové technologické inovácie môžu spoločnosť zlomovo zmeniť.

Digitálne technológie spôsobili v ľudstve niečo podobné, ako keď vynájdenie kníhtlače napokon spustilo reformáciu. Internet a nové médiá umožnili, že čoraz viac vecí si môžeme a chceme vybaviť sami. A keď sa tento návyk prenesie na politiku, dôsledkom je, že ľudia nechcú dávať niekomu hlas, aby ich štyri roky reprezentoval. Chcú veľa vecí riešiť takpovediac za seba. Populizmus je postavený presne na princípe: ja vás vypočujem, som tu pre vás, politika bude o vás.

Chcú ľudia voliť politikov, ktorí sú čo najviac ako oni?

Zažívame civilizačnú zmenu, v ktorej ľudia volajú po radikálnej rovnosti. Pred pár rokmi sa svetom prehnala spevácka súťaž SuperStar a potom všetky tie podobné súťaže. Ľudia boli prekvapení, ale aj potešení, že niekto z ulice sa môže stať populárnou hviezdou.

Už pred trinástimi rokmi kozmetická značka Dove odmietla štandardné elitárske koncepcie ženskej krásy a prišla s kampaňou za reálnu krásu, v ktorej nevystupujú modelky, ale reálne ženy. Kampaň je úspešná a trvá dodnes. To všetko sú symptómy jedného hlbšieho civilizačného javu a ten sa preniesol do politiky. Ľudia chcú viac vecí sami riadiť, chcú, aby sa ich hlas vypočul a ich rozhodnutie sa uskutočnilo. Ale na to nie sú štandardné politické strany stavané. Nevedia na to reagovať.

Čo ešte môže za tento posun okrem nových technológií?

Druhým dôvodom je, že štandardný systém v zastupiteľských demokraciách sa postupne stal elitárskym. Nazvem to trochu populisticky – odtrhol sa od bežného života. Ak aj nie reálne, tak určite vo vnímaní ľudí. Ľudia vidia, že politici si užívajú viditeľné privilégiá, majú rôzne škandály, mnohí z nich ohromne bohatnú a nič sa s tým nerobí, zatiaľ čo oni sú šikanovaní za akýkoľvek malý zločin či prehrešok. Opakujem však, tento stav platí aj na iné krajiny, v tom sme súčasťou civilizačného trendu.

Čo ešte môže za tento stav?

Ľudia vidia a cítia, že mnohým sa darí napriek tomu, že nie sú ani šikovnejší, ani nemajú lepší podnikateľský nápad, ale rozprávkovo zbohatnú za podozrivých okolností a roky s tým nikto nič nerobí. Potom príde niekto a povie – ja to za vás vyriešim a pozatváram ich. Na Slovensku sa aj preto uchytilo slovo zmena. Veľká časť Slovenska má dosť toho, že sa o nich nikto nestará, že politika je hra v hlavnom meste, že je to len hra o tróny alebo intrigovanie v domčeku z kariet. Nie náhodou sa práve tieto série stali takými populárnymi práve v tomto čase.

Ľudia vidia, že politici si užívajú viditeľné privilégiá, mnohí z nich ohromne bohatnú a nič sa s tým nerobí

A potom príde niekto, kto sľubuje zmenu a používa kľúčové výrazy ako poriadok, všetci, každý, veľmi nahnevaní, často sa používa výraz frustrovaní, ľudia dávajú najavo, že chcú zmenu. Vo voľbách nielen u nás začína ísť o to, či sa populizmus dostane k moci alebo nie. Možno na jednej strane berieme na ľahkú váhu celý systém zastupiteľskej demokracie alebo jej už jednoducho máme dosť a chceme ju zmeniť.

Ktorá politická strana dokáže na tieto zmeny v spoločnosti reagovať?

Igor Matovič dáva svojimi aktivitami jasne najavo, že je proti tým,

