Bude to desaťročie umelej inteligencie? Takto s ňou narábajú naše firmy

Digitálna transformácia sa stáva nutnosťou nielen pre väčšinu priemyselných lídrov. Konkurenčnú výhodu dnes z najnovších technologických noviniek môžu získať aj menší hráči. Ženie to trhy dopredu a transformáciu posúva míľovými krokmi ďalej. Napriek tomu je Slovensko ešte stále na začiatku svojej novej priemyselnej revolúcie so svetovými technológiami na dosah. Pre mnohých bude rok 2020 kľúčový.

Najbližšiemu obdobiu v priemyselných technológiách sa najnovšie venovalo podujatie globálneho lídra, spoločnosti Bosch. Podľa jej súčasnej stratégie svet dnes funguje na prepojených priemyselných sieťach, ktoré umožňujú vyššiu efektivitu podnikov.

Lídri ďalšej dekády

Využívanie umelej inteligencie v reálnom svete, co-inovácií v oblasti internetu vecí a veľkých dát (big data) umožňuje firmám napredovať. Zlepšuje sa ich flexibilita, produktivita, podpora zamestnancov a dosah na nových klientov. „Umelá inteligencia má obrovský hospodársky potenciál, ktorý nevidíme len v Bosch, ale naznačujú ho aj mnohé ďalšie štúdie,“ uviedol na konferencii Bosch Connected World šéf spoločnosti Volkmar Denner.

Podľa neho spomínané štúdie predpokladajú, že do roku 2030 zvýši umelá inteligencia HDP v Číne o 26 percent, o 14 percent v Severnej Amerike a o 10 v Európe.

Podľa prognóz Svetového ekonomického fóra môže byť umelá inteligencia do roku 2022 zodpovedná za zrušenie 75 miliónov pracovných miest, zároveň však vytvorí 133 miliónov nových. Ak by sa tieto prognózy naplnili, znamenalo by to podľa V. Dennera obrovský ekonomický význam umelej inteligencie.

Nositeľmi týchto zmien sú podľa firmy Bosch oblasti energetiky, elektrotechniky, výroby a automotivu. V tomto smere preto môže byť aj Slovensko so svojou štruktúrou podnikov priemyselným lídrom ďalšej dekády.

Trendy sú nutnosť

Inovátorským prístupom sa k najnovším trendom na Slovensku snažia pristupovať etablované firmy, ale aj nováčikovia z mimopriemyselných oblastí.

Oravská spoločnosť MTS najnovšie využíva nové modely

