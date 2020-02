Čakanie na nového premiéra

Slovensko si želá politickú zmenu a dostane ju. Nech bude volebný výsledok akýkoľvek

26.02.2020, 09:30 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

Peter Pellegrini sa snaží verejnosť presvedčiť, že nie je žiadny dôvod, aby sa udalosti z roku 2018 premietali do volieb v roku 2020. Je to pochopiteľná snaha, ale márna. Smer premeškal svoju šancu vyrovnať sa s politickou zodpovednosťou za vraždu Jána Kuciaka a únos štátu v réžii Mariana Kočnera. Na zásadnú očistu a sebareflexiu nikdy nenašiel odvahu a otvoril tým stavidlá pre opozičnú vlnu, ktorá jeho nominantov spláchla v samosprávnych, župných i prezidentských voľbách. Všetko nasvedčuje tomu, že parlamentné voľby tento proces dokonajú. Nebude to však posledné slovo.

Zakázané čísla

Privátny predvolebný prieskum počas moratória sa šíril internetom cez súkromné kanály ako blesk. V konečnom dôsledku môže mať lepší zásah do voličského rozhodovania ako prieskumy štandardne zverejňované v médiách. Ľudia sa zrazu cítia, akoby čítali a šírili samizdat, a to je v čase bezbrehej informačnej slobody mimoriadne vzrušujúce. Potreba vynaložiť určité úsilie na získanie informácií zvyšuje ich hodnotu a voliči sa k nim budú upínať viac, ako býva zvykom. Je to jazyk vyplazený stranám Smer a SNS. Absurdným návrhom na 50-dňové moratórium chceli dosiahnuť pravý opak. Ako pre koho dopadol utajený prieskum, cítiť z oficiálnych politických statusov, ktoré sa na Facebooku objavili krátko po vypustení výsledkov. Najvýstižnejší je Andrej Danko, ktorý sa rovno rozlúčil: „Bol som tu pre vás celé štyri roky a pracujem pre vás stále, do konca volebného obdobia a tak to aj ostane”, uviedol líder SNS. Andrej Kiska zasa sršal optimizmom, keď napísal, že „ak by to takto dopadlo, dobre bude“. Igor Matovič je zjavne bez slov. „Ďakujem za dôveru,“ napísal a pridal srdiečko.

Zdroj: Profimedia

