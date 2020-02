Človek, ktorý sa vždy zaplietal s mafiou. Kto je Pavol Rusko

Začiatkom deväťdesiatych rokov patril do skupiny ľudí, ktorí mali na Slovensku obrovský vplyv. Počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu to dotiahol na podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Potom prišla prvá kauza záhadnej zmenky a začal sa jeho pozvoľný pád. Pavol Rusko postupne prišiel takmer o všetko. Dnes býva za nevyjasnených okolností v podnájme a hrozí mu, že sa bude opäť sťahovať. Do väzenia.

26.02.2020, 09:30 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

„Asi chceli byť skôr oslobodení, nie?“ vysvetľuje malý Paľko Rusko, prečo tvrdí, že Slovenské národné povstanie vypuklo v Liptovskom Mikuláši už 28. augusta 1944. Je začiatok sedemdesiatych rokov a mladý a ambiciózny rodák z Liptovského Hrádka zbiera na súťaži Slovesná jar prvé skúsenosti s televíziou. Moderátorkou, ktorá mu jemne naznačí, že SNP sa začalo až o deň neskôr v Banskej Bystrici, sa nedá vyviesť z rovnováhy. Ani o mnoho rokov neskôr, keď stojí pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, obžalovaný z falšovania cenných papierov, ho len tak niečo nedokáže rozhodiť. Zanovito si stojí za svojím, svojmu prejavu pridáva dávku teatrálnosti, ktorú nachytal vďaka rokom stráveným na recitačných súťažiach. Hviezdoslavov Kubín dokonca raz vyhral. A to napriek tomu, že jeho rečový prejav nie je stopercentný. Počas bývalého režimu to dokázal vykompenzovať najmä svojou angažovanosťou v Socialistickom zväze mládeže. Aj preto nikdy nebol v kolektíve zvlášť obľúbený. Na druhej strane, jeho ambície, ale aj schopnosti ho doviedli k založeniu prvej úspešnej súkromnej televíznej stanice Markíza, dokonca až do kresla ministra hospodárstva. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



